選前掃蕩不法金流 查獲台北市長等24件選舉賭盤

九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤，這次偵破的匯兌、洗錢、賭博案共經手7百億元，警方查扣不法所得5.5億元，地下金流龐大。

警方查獲台北、台中、高雄、嘉義市及台東縣首長選舉賭盤22件，屏東、雲林縣鄉長選舉賭盤2件，多依附在六合彩組頭，常透過臉書張貼訊息，再以LINE等通訊軟體與賭客聯繫。

為免地下金流影響大選，警政署上月24日至本月9日執行選前查緝不法金流、掃蕩賭博，查獲地下匯兌23件、犯嫌59人、匯兌金額36億元；洗錢水房16件、犯嫌77人、洗錢金額296億元；賭博540件、犯嫌1518人、賭資419億元。

刑事局調查，49歲吳姓男子涉嫌從事六合彩組頭、經營流動賭場，透過LINE、微信、Telegram開出屏東縣內埔、萬巒鄉長選舉賭盤，每注1萬元，賠率1賠1，抽5百元水錢，累積賭資約2百萬元；偵四大隊查獲吳等4人、5名賭客依選舉罷免法、賭博等罪送辦，檢方聲押吳，法院裁定5萬元交保。

31歲王姓、59歲簡姓男子分別涉嫌在台北、桃園市住家經營水房，替假投資、假檢警詐騙集團網路轉帳，由車手提領贓款，王經手50億元；偵七大隊拘提王、簡等19人依詐欺、洗錢防制法等罪移送，檢方命3至30萬元交保。

偵六大隊查獲44歲吳姓男子等57人經營「萬博集團」賭博網站，提供國外運動賽事博弈，1年來獲利170億元。偵九大隊查獲25歲李姓男子等47人代理「泰八運動網」，接受美國職業籃球、棒球賽事下注，累積賭資3億元。