快訊

桃園6旬父接女放學車禍雙亡 目擊者嚇哭憶：肉身保護仍不敵外力

蔣萬安展決心辭立委…高虹安是否跟進？競辦回應了

合庫出手！砸8502萬標下西門町成都楊桃冰店面 每坪達475萬

選前掃蕩不法金流 查獲台北市長等24件選舉賭盤

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤，這次偵破的匯兌、洗錢、賭博案共經手7百億元，警方查扣不法所得5.5億元，地下金流龐大。

警方查獲台北、台中、高雄、嘉義市及台東縣首長選舉賭盤22件，屏東、雲林縣鄉長選舉賭盤2件，多依附在六合彩組頭，常透過臉書張貼訊息，再以LINE等通訊軟體與賭客聯繫。

為免地下金流影響大選，警政署上月24日至本月9日執行選前查緝不法金流、掃蕩賭博，查獲地下匯兌23件、犯嫌59人、匯兌金額36億元；洗錢水房16件、犯嫌77人、洗錢金額296億元；賭博540件、犯嫌1518人、賭資419億元。

刑事局調查，49歲吳姓男子涉嫌從事六合彩組頭、經營流動賭場，透過LINE、微信、Telegram開出屏東縣內埔、萬巒鄉長選舉賭盤，每注1萬元，賠率1賠1，抽5百元水錢，累積賭資約2百萬元；偵四大隊查獲吳等4人、5名賭客依選舉罷免法、賭博等罪送辦，檢方聲押吳，法院裁定5萬元交保。

31歲王姓、59歲簡姓男子分別涉嫌在台北、桃園市住家經營水房，替假投資、假檢警詐騙集團網路轉帳，由車手提領贓款，王經手50億元；偵七大隊拘提王、簡等19人依詐欺、洗錢防制法等罪移送，檢方命3至30萬元交保。

偵六大隊查獲44歲吳姓男子等57人經營「萬博集團」賭博網站，提供國外運動賽事博弈，1年來獲利170億元。偵九大隊查獲25歲李姓男子等47人代理「泰八運動網」，接受美國職業籃球、棒球賽事下注，累積賭資3億元。

另外，48歲陳姓男子涉隨機打電話招攬投資，與客戶對賭期貨；偵一大隊查獲陳等10人及28名賭客，依賭博、期貨交易法送辦，檢方命2至5萬元交保。

九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤。記者李奕昕／攝影
九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤。記者李奕昕／攝影
九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤。記者李奕昕／攝影
九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤。記者李奕昕／攝影
九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤。記者李奕昕／攝影
九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤。記者李奕昕／攝影
九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤。記者李奕昕／攝影
九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤。記者李奕昕／攝影
九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤。記者李奕昕／攝影
九合一選舉前，警政署第2波掃蕩地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤，查獲台北市等縣市首長、鄉長共24件選舉賭盤。記者李奕昕／攝影

九合一選舉 賭博 洗錢

延伸閱讀

選前掃蕩非法地下匯兌 調查局全台斬240億金流

破獲歷來最大水房 夫妻住台中七期豪宅、保險箱藏5000萬現金

臉書高調開全台縣市選舉賭盤IP設境外 一追發現是詐騙

境外IP用社群軟體開選舉賭盤 警逮1女送辦

相關新聞

桃園6旬父接女放學車禍雙亡 目擊者嘆：肉身保護仍不敵外力慘死

桃園一名62歲陳姓男子昨天騎機車載女兒下課，行經桃園區中正路時，遭後方駕駛廂型車的68歲留姓男子追撞，整輛車失控撞向安全...

東華大學男大生校內騎車自摔 傷重送醫不治

國立東華大學一名洪姓男大生，今天上午在校內外環道騎車時，不慎自摔，頭部重傷送醫不治；1年前同日深夜，也有一名謝姓女大生在...

唐寶寶事件引發大眾討論 NGO盼看見障礙者的多元面貌

新北永和炸物店日前因爲老闆不識患有唐氏症的年輕顧客，因忘了帶錢而報警的事件後，今（9）天當日的「唯一目擊者」的心得文也登上媒體版面。文中表示，「當事人給人的印象是普通高中生或大學生的外表」。

真理大學驚傳跟騷狼「猛敲女宿大門」狂喊：快出來 女大生嚇壞

上周五晚上，一名男子尾隨一女學生，進入真理大學女生宿舍，還跟隨被害女大生，他電梯到6樓房門，還猛敲房門大喊「快出來」，讓...

驚悚！新北泰山網傳跟拍4人組 女子躲超商也不放過

日前有網友在臉書社群貼文，指稱新北市泰山區有4人一組，手持手機尾隨夜歸女子跟拍，被害人躲進超商店內，他們還無視女子有無意...

北市圖書館昨傳墜樓案 男10樓墜落當場不治

台北市立圖書館葫蘆堵分館昨發生一起墜樓案，唐姓男子從頂樓（10樓）墜落圖書館後門地面，救護人員到場時唐男已無生命跡象，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。