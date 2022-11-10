快訊

桃園6旬父接女放學車禍雙亡 目擊者嚇哭憶：肉身保護仍不敵外力

蔣萬安展決心辭立委…高虹安是否跟進？競辦回應了

合庫出手！砸8502萬標下西門町成都楊桃冰店面 每坪達475萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北百輛「5G智能救護車」投入救護 今民企董座再捐車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為因應救護器材及技術高速發展，新北市政府消防局將轄屬各分隊救護車，汰換成「5G智能行動急診救護車」，目前已有百輛分配在各分隊服務。日前，銘振精密工業股份有限公司董事長黃國峰在捐贈一輛。今天上午在裕民分隊舉行捐贈典禮，由董事長黃國峰及其母親沈來春女士代表捐贈，消防局長黃德清收贈。

新北市消防局表示，「5G智能行動急診救護車」，一台要價359萬9000元，它的功能強大，是由人員、設備、民眾、科技、跨領域及創新6大面向所建構，包括首創加派高階救護機動支援隊，全面採用高頂救護車，配置先進生理監視器及普及自動心肺復甦機，提升急救效能，以及民眾可透過報案電話指導CPR（DA-CPR）及CPR宣導鼓勵民眾成為第一反應者。

另外，還可透過5G智能行動急診救護車（行動急診室）專案（MER）連結急診醫師，進行資料庫分析的緊急智慧救護系統（SEMS）、快速傳輸生命徵象的智慧雲端動態救護系統（EPCR）等先進科技，將第一手資訊整合串流，同步提供給醫院、醫師、指揮中心、分隊，達到串起生命之鍊的效果。

最後，透過行動急診室與醫院簽署合作備忘錄加強醫療資訊聯繫整合，並將警察人員納入OHCA急救第一反應者，以因應救護器材及技術高速發展，快速修訂現有救護流程，骨針（IO）操作、院前超音波、藥物輔助插管（DAI）等多項先進的急救流程，給予OHCA、嚴重創傷與呼吸衰竭患者更大的幫助。

消防局表示，這次捐贈5G智能行動急診救護車，是銘振精密工業股份有限公司創辦人、董事長黃國峰，他除了擔任多所學校顧問及參與民間慈善團體贊助善款，並成立「黃國峰先生急難救助補助」系統，捐助各縣市學校莘莘學子助學等經費外，還推動辦理新泰地區4D圓計畫、創立「新北黃家大院輔導諮商關懷補助」、「黃家阿勃勒傳唱三林歌~三鶯樹區域扶助」等；去年還榮獲新北市110年度社會教育貢獻獎。

今天上午10時許，於新北市消防局第二救災救護大隊裕民分隊舉辦捐贈典禮，由董事長黃國峰及其母親沈來春女士代表捐贈，消防局長黃德清收贈。

今天上午10時許，於新北市消防局第二救災救護大隊裕民分隊舉辦捐贈典禮，由董事長黃國峰及其母親沈來春女士代表捐贈，消防局長黃德清收贈。記者曾伯愷／翻攝
今天上午10時許，於新北市消防局第二救災救護大隊裕民分隊舉辦捐贈典禮，由董事長黃國峰及其母親沈來春女士代表捐贈，消防局長黃德清收贈。記者曾伯愷／翻攝
今天上午10時許，於新北市消防局第二救災救護大隊裕民分隊舉辦捐贈典禮，由董事長黃國峰及其母親沈來春女士代表捐贈，消防局長黃德清收贈。記者曾伯愷／翻攝
今天上午10時許，於新北市消防局第二救災救護大隊裕民分隊舉辦捐贈典禮，由董事長黃國峰及其母親沈來春女士代表捐贈，消防局長黃德清收贈。記者曾伯愷／翻攝

救護車 黃國峰

延伸閱讀

桃園消防國際賽事表現亮眼 在地企業捐贈救護車打氣

搭歡樂耶誕城開城 NewTaiPAY註冊就送新北幣

王道銀行攜手新北國王推聯名卡 主場購票9折

林佳龍團隊批講不清社宅數字 城鄉局：質疑中央湊數？

相關新聞

桃園6旬父接女放學車禍雙亡 目擊者嘆：肉身保護仍不敵外力慘死

桃園一名62歲陳姓男子昨天騎機車載女兒下課，行經桃園區中正路時，遭後方駕駛廂型車的68歲留姓男子追撞，整輛車失控撞向安全...

東華大學男大生校內騎車自摔 傷重送醫不治

國立東華大學一名洪姓男大生，今天上午在校內外環道騎車時，不慎自摔，頭部重傷送醫不治；1年前同日深夜，也有一名謝姓女大生在...

唐寶寶事件引發大眾討論 NGO盼看見障礙者的多元面貌

新北永和炸物店日前因爲老闆不識患有唐氏症的年輕顧客，因忘了帶錢而報警的事件後，今（9）天當日的「唯一目擊者」的心得文也登上媒體版面。文中表示，「當事人給人的印象是普通高中生或大學生的外表」。

真理大學驚傳跟騷狼「猛敲女宿大門」狂喊：快出來 女大生嚇壞

上周五晚上，一名男子尾隨一女學生，進入真理大學女生宿舍，還跟隨被害女大生，他電梯到6樓房門，還猛敲房門大喊「快出來」，讓...

驚悚！新北泰山網傳跟拍4人組 女子躲超商也不放過

日前有網友在臉書社群貼文，指稱新北市泰山區有4人一組，手持手機尾隨夜歸女子跟拍，被害人躲進超商店內，他們還無視女子有無意...

北市圖書館昨傳墜樓案 男10樓墜落當場不治

台北市立圖書館葫蘆堵分館昨發生一起墜樓案，唐姓男子從頂樓（10樓）墜落圖書館後門地面，救護人員到場時唐男已無生命跡象，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。