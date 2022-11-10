新北百輛「5G智能救護車」投入救護 今民企董座再捐車

為因應救護器材及技術高速發展，新北市政府消防局將轄屬各分隊救護車，汰換成「5G智能行動急診救護車」，目前已有百輛分配在各分隊服務。日前，銘振精密工業股份有限公司董事長黃國峰在捐贈一輛。今天上午在裕民分隊舉行捐贈典禮，由董事長黃國峰及其母親沈來春女士代表捐贈，消防局長黃德清收贈。

新北市消防局表示，「5G智能行動急診救護車」，一台要價359萬9000元，它的功能強大，是由人員、設備、民眾、科技、跨領域及創新6大面向所建構，包括首創加派高階救護機動支援隊，全面採用高頂救護車，配置先進生理監視器及普及自動心肺復甦機，提升急救效能，以及民眾可透過報案電話指導CPR（DA-CPR）及CPR宣導鼓勵民眾成為第一反應者。

另外，還可透過5G智能行動急診救護車（行動急診室）專案（MER）連結急診醫師，進行資料庫分析的緊急智慧救護系統（SEMS）、快速傳輸生命徵象的智慧雲端動態救護系統（EPCR）等先進科技，將第一手資訊整合串流，同步提供給醫院、醫師、指揮中心、分隊，達到串起生命之鍊的效果。

最後，透過行動急診室與醫院簽署合作備忘錄加強醫療資訊聯繫整合，並將警察人員納入OHCA急救第一反應者，以因應救護器材及技術高速發展，快速修訂現有救護流程，骨針（IO）操作、院前超音波、藥物輔助插管（DAI）等多項先進的急救流程，給予OHCA、嚴重創傷與呼吸衰竭患者更大的幫助。

消防局表示，這次捐贈5G智能行動急診救護車，是銘振精密工業股份有限公司創辦人、董事長黃國峰，他除了擔任多所學校顧問及參與民間慈善團體贊助善款，並成立「黃國峰先生急難救助補助」系統，捐助各縣市學校莘莘學子助學等經費外，還推動辦理新泰地區4D圓計畫、創立「新北黃家大院輔導諮商關懷補助」、「黃家阿勃勒傳唱三林歌~三鶯樹區域扶助」等；去年還榮獲新北市110年度社會教育貢獻獎。