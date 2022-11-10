桃園6旬父接女放學車禍雙亡 目擊者嘆：肉身保護仍不敵外力慘死

桃園一名62歲陳姓男子昨天騎機車載女兒下課，行經桃園區中正路時，遭後方駕駛廂型車的68歲留姓男子追撞，整輛車失控撞向安全島，父女2人身亡；桃園檢警今午相驗遺體，死者親友表示，事發前曾提醒陳男騎車載女兒不安全，告誡他最好開車接送，未料仍發生意外。肇事者家屬則表示錯愕，全案朝過失致死罪偵辦中。

警方調查，陳男昨天中午接女兒下課後，騎車沿中正路往市區方向行駛，在中正、慈文路口前遭留男開的廂型車從後方追撞，整輛機車失控撞上安全島，父女2人雙雙倒地不起，而失控的機車也波及其他無辜用路人，所幸其他人無大礙。

事發當時，陳姓父女倒地後疑被廂型車碰撞擠壓，現場地面留有大片血跡，突如其來的意外也把目擊者嚇哭；目擊者表示，她一開始以為只有陳男一人受傷，但後來陳男被其他人救起翻身，大家才發現他懷裡護著一個小女孩。當下有人做CPR搶救，按到救護車接手為止，但小女孩始終沒有反應。

死者親友表示，小女孩原本跟媽媽住台中，今年9月才搬到桃園跟陳男住。小女孩剛搬到桃園時，考量安全問題，曾告誡陳男接送女兒一定要開車，不要騎車，沒想到陳男還是騎車接送，意外還是發生。