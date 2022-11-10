聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北機車自撞分隔島 男騎士摔飛落地頭部重創、送醫不治
60歲郭姓男子今天上午8時許騎機車上班途中，行經過新北市三重區重新路與中正南路口，不慎失控自撞中央分隔島，人車摔飛落地，郭男頭部重創，送醫後不治身亡，郭男無法酒測，事故原因仍待調查釐清。
經調查，郭姓男子（60歲），從事服務業，今天上午他騎機車外出上班，約莫上午8時25分左右，他沿著新北市三重區重新路往臺北橋方向騎去，孰料，才剛騎過中正南路口時，卻失控自撞中央分隔島，郭男人車摔飛落地，頭部重創。
警消獲報派員趕抵，經檢視郭男已無生命徵象，緊急協助送醫急救，仍宣告不治。郭男無法酒測，肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查後釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言