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新北機車自撞分隔島 男騎士摔飛落地頭部重創、送醫不治

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

60歲郭姓男子今天上午8時許騎機車上班途中，行經過新北市三重區重新路與中正南路口，不慎失控自撞中央分隔島，人車摔飛落地，郭男頭部重創，送醫後不治身亡，郭男無法酒測，事故原因仍待調查釐清。

經調查，郭姓男子（60歲），從事服務業，今天上午他騎機車外出上班，約莫上午8時25分左右，他沿著新北市三重區重新路往臺北橋方向騎去，孰料，才剛騎過中正南路口時，卻失控自撞中央分隔島，郭男人車摔飛落地，頭部重創。

警消獲報派員趕抵，經檢視郭男已無生命徵象，緊急協助送醫急救，仍宣告不治。郭男無法酒測，肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查後釐清。

今天上午，60歲郭姓男子騎車經過新北市三重區重新路與中正南路口，不知何因素，自撞中央分隔島，導致郭男頭部重創送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，60歲郭姓男子騎車經過新北市三重區重新路與中正南路口，不知何因素，自撞中央分隔島，導致郭男頭部重創送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，60歲郭姓男子騎車經過新北市三重區重新路與中正南路口，不知何因素，自撞中央分隔島，導致郭男頭部重創送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，60歲郭姓男子騎車經過新北市三重區重新路與中正南路口，不知何因素，自撞中央分隔島，導致郭男頭部重創送醫不治。記者曾伯愷／翻攝

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