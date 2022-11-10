新北機車自撞分隔島 男騎士摔飛落地頭部重創、送醫不治

60歲郭姓男子今天上午8時許騎機車上班途中，行經過新北市三重區重新路與中正南路口，不慎失控自撞中央分隔島，人車摔飛落地，郭男頭部重創，送醫後不治身亡，郭男無法酒測，事故原因仍待調查釐清。

經調查，郭姓男子（60歲），從事服務業，今天上午他騎機車外出上班，約莫上午8時25分左右，他沿著新北市三重區重新路往臺北橋方向騎去，孰料，才剛騎過中正南路口時，卻失控自撞中央分隔島，郭男人車摔飛落地，頭部重創。