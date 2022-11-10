一天2起住宅火警無人傷亡 多虧住警器幫大忙

今天新北市淡水區清水街、蘆洲區中山一路接連兩起民宅火起，警消獲報即趕抵，布水線將火撲滅，所幸火勢一下就撲滅，現場沒有人受困受傷。新北市消防局提醒，民眾家裡應裝設住警器，多一分防火準備，少一分生命財產損失。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，今天凌晨近1時許，新北市淡水區清水街巷弄內一棟舊公寓2樓，突然竄出大量濃煙，所幸起火戶裝有住警器，鄰居聽到警報聲響，趕緊協助入內關閉爐火，未釀重大災害。

警消獲報派員迅速趕抵，火勢已經撲滅，初步勘驗現場，是一名獨居老人烹煮食物時，沒有注意爐火，導致鍋具乾燒，所幸及時發現處理，沒有釀更大災害。

同日是隔10小時，當天上午約10時46分，蘆洲區中山一路一棟集合住宅，也因未關閉爐火，造成鍋具乾燒竄煙，所幸該戶自行購買住警器，遂未造成重大災害。