聽新聞
test
0:00 / 0:00
一天2起住宅火警無人傷亡 多虧住警器幫大忙
今天新北市淡水區清水街、蘆洲區中山一路接連兩起民宅火起，警消獲報即趕抵，布水線將火撲滅，所幸火勢一下就撲滅，現場沒有人受困受傷。新北市消防局提醒，民眾家裡應裝設住警器，多一分防火準備，少一分生命財產損失。
新北市消防局第三救災救護大隊表示，今天凌晨近1時許，新北市淡水區清水街巷弄內一棟舊公寓2樓，突然竄出大量濃煙，所幸起火戶裝有住警器，鄰居聽到警報聲響，趕緊協助入內關閉爐火，未釀重大災害。
警消獲報派員迅速趕抵，火勢已經撲滅，初步勘驗現場，是一名獨居老人烹煮食物時，沒有注意爐火，導致鍋具乾燒，所幸及時發現處理，沒有釀更大災害。
同日是隔10小時，當天上午約10時46分，蘆洲區中山一路一棟集合住宅，也因未關閉爐火，造成鍋具乾燒竄煙，所幸該戶自行購買住警器，遂未造成重大災害。
新北市政府消防局第三大隊大隊長黃弟勝表示，起火戶於今年初接受市政府補助裝設住警器，發揮功能於第一時間提醒藉此再度呼籲5樓以下老舊公寓住宅皆應裝設住警器，且最好每個居室和重要通道都要裝1個，以利火警發生初期迅速預警，協助住戶順利逃生，為強化獨居老人火災預防作為，除可以裝設住警器外，亦可尋求專業人士安裝檢驗合格之瓦斯爐自動遮斷裝置，多一份防火準備，少一分生命財產損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言