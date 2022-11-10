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影／持榔頭敲破13車窗偷近3萬 女被逮辯稱「只偷200元」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

35歲鄒姓女竊賊，月初接連在新北市淡水、三芝兩區，持榔頭、板手敲破13輛汽車車窗，竊走車內近3萬元財物。警方獲報派員追查，於周二（8日）晚上逮捕正在犯案的鄒女，一併帶回偵辦。警詢時，鄒女坦承敲破車窗，但辯稱僅偷200元。警詢後依竊盜、毀損等罪嫌移送，檢方複訊後聲押獲准。

據調查，鄒姓女子（35歲）有多項前科，這個月5、6日連續2天利用夜深人靜，手持一把榔頭，沿著新北市三芝區中正路三段、長勤街、淡金路二段、中興街二段、土地公坑及淡水區中正路二段、沙崙路等路段，敲破臨停汽車車窗，進入車內偷取車內財物，得手近3萬元財物。

淡水警方獲報組成專案小組追查，鎖定鄒女涉嫌派員追緝。周二晚上近10時許，鄒女在淡水區沙崙路131巷，手持鐵板手敲擊一輛計程車犯案時，被路過民眾發現報警，警方趕抵當場逮捕鄒女，清查後發現，鄒女共涉13起破窗竊案，連同犯案工具，一併帶回偵辦，警詢後依竊盜、毀損等罪嫌移送，檢方複訊後聲押獲准。

新北市淡水區鄒姓女子，持榔頭、板手，敲破12輛汽車，偷走近3萬元財物。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄒姓女子，持榔頭、板手，敲破12輛汽車，偷走近3萬元財物。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄒姓女子，持榔頭、板手，敲破12輛汽車，偷走近3萬元財物。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄒姓女子，持榔頭、板手，敲破12輛汽車，偷走近3萬元財物。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄒姓女子，持榔頭、板手，敲破12輛汽車，偷走近3萬元財物。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄒姓女子，持榔頭、板手，敲破12輛汽車，偷走近3萬元財物。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄒姓女子，持榔頭、板手，敲破12輛汽車，偷走近3萬元財物。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄒姓女子，持榔頭、板手，敲破12輛汽車，偷走近3萬元財物。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄒姓女子，犯案所穿衣物。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄒姓女子，犯案所穿衣物。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄒姓女子，持榔頭、板手，敲破12輛汽車，偷走近3萬元財物。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄒姓女子，持榔頭、板手，敲破12輛汽車，偷走近3萬元財物。記者曾伯愷／翻攝

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