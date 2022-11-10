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桃園消防國際賽事表現亮眼 在地企業捐贈救護車打氣

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市消防員近期勇奪馬來西亞救護技術冠軍二連霸，國內比賽也奪冠，大園區福盈科技公司感念消防員辛苦執勤之餘還自我精進，疫情艱困期間也不停歇，今天捐贈最新式救護車1輛給大園消防分隊，盼助勇消救更多人。

桃園市大園區的福盈科技化學公司是製造、銷售應用於紡織、染整、皮革等多項工業用途的特用化學品企業，是亞洲地區領導品牌，近年有感疫情時在地消防員默默付出，加上桃園消防佳績頻傳，今天上午9時在大園分隊捐贈新式救護車，期許未來可幫助更多需要緊急救護服務的病患。

桃園市消防局指出，本次捐贈救護車是德國福斯最新車款，配置自動體外心臟電擊去顫器、三合一攜帶式氧氣組、履帶式搬運椅、抽氣式固定護木等多樣設備，新式外觀車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺並禮讓，車身也採巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性。

局長謝呂泉出席受贈表示，消防局團隊除了在2020、2021年間連續2年蟬聯消防署「救護特殊績優團隊獎」全國第1名外，更是國際大小賽事常勝軍，例如近期在馬來西亞舉辦的「第4屆院前救護錦標賽」，同仁自發性組隊報名國際組並獲冠軍，更是連2屆蟬聯，今天大園分隊獲配新式救護車，期許同仁能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。

桃園大園在地企業福盈科技今捐贈桃園市消防局大園分隊新式救護車1輛，局長謝呂泉（左）代表受贈。圖／消防局提供
桃園大園在地企業福盈科技今捐贈桃園市消防局大園分隊新式救護車1輛，局長謝呂泉（左）代表受贈。圖／消防局提供
桃園大園在地企業福盈科技今捐贈桃園市消防局大園分隊新式救護車1輛。圖／消防局提供
桃園大園在地企業福盈科技今捐贈桃園市消防局大園分隊新式救護車1輛。圖／消防局提供

馬來西亞 桃園 救護車

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