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桃園消防國際賽事表現亮眼 在地企業捐贈救護車打氣
桃園市消防員近期勇奪馬來西亞救護技術冠軍二連霸，國內比賽也奪冠，大園區福盈科技公司感念消防員辛苦執勤之餘還自我精進，疫情艱困期間也不停歇，今天捐贈最新式救護車1輛給大園消防分隊，盼助勇消救更多人。
桃園市大園區的福盈科技化學公司是製造、銷售應用於紡織、染整、皮革等多項工業用途的特用化學品企業，是亞洲地區領導品牌，近年有感疫情時在地消防員默默付出，加上桃園消防佳績頻傳，今天上午9時在大園分隊捐贈新式救護車，期許未來可幫助更多需要緊急救護服務的病患。
桃園市消防局指出，本次捐贈救護車是德國福斯最新車款，配置自動體外心臟電擊去顫器、三合一攜帶式氧氣組、履帶式搬運椅、抽氣式固定護木等多樣設備，新式外觀車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺並禮讓，車身也採巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性。
局長謝呂泉出席受贈表示，消防局團隊除了在2020、2021年間連續2年蟬聯消防署「救護特殊績優團隊獎」全國第1名外，更是國際大小賽事常勝軍，例如近期在馬來西亞舉辦的「第4屆院前救護錦標賽」，同仁自發性組隊報名國際組並獲冠軍，更是連2屆蟬聯，今天大園分隊獲配新式救護車，期許同仁能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。
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