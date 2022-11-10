南方澳酒駕肇逃跑給警察追 一路違規吃罰單最少4萬5千元

宜蘭縣一輛銀色轎車在南方澳擦撞路邊車輛肇逃，後方巡邏警方目擊全程，立即通報線上警網圍捕，一路追了7公里，最後在蘇澳國小成功攔截，駕駛李姓女子酒測值每公升0.15毫克，被依公共危險罪嫌送辦，加上闖紅燈、不符稽查等多項違規，她將挨罰至少4萬5000元。

50歲李姓女子10月8日聚餐結束，深夜11點多酒駕上路，行經南方澳內埤路時，擦撞路邊停放車輛後駛離，過程全被巡邏警車直擊。警方鳴警笛要求停車受檢，結果李女加速逃逸，還在南方澳大街小巷亂竄，警方一路緊追7公里，最後在蘇澳國小攔截該車。

李女一度不願配合稽查，就在警方實施酒測過程中，其友人陸續到場還要求她拒測，雙方沒共識而發生爭執，其中帶有酒意的友人更向警方叫囂滋事，最後通通被優勢壓制帶回。

李女經實施酒測，酒測值每公升0.15毫克，被依公共危險罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。她酒駕、闖紅燈、未依規定駛入來車道、不符稽查、事故發生後未依規定處置等多項違規，罰鍰至少4萬5000元；在場滋事的柳姓男子等3人，被警方上銬帶回管束，並依妨害公務罪嫌送辦。

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