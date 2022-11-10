演練超逼真！ 嘉義縣消防局首度前進阿里山域紮營山難搜救

嘉義山區山域事件頻傳，今年至今共29件，受傷25人、死亡2人，為強化山域搜救能力，縣消防局昨天與今天在阿里山域進行山難搜救演練，動員3個大隊29人前往演練，特聘消防署山域搜救訓練教官林瑞安指導；局長呂清海表示，首次在阿里山山域進行實地演練，精進同仁對山域事故各項搜救的觀念與能力。

兩天的演練逼真，讓許多民眾一度誤以為真有山域事故。演練假定接獲民眾在阿里山域迷途未歸且失聯，消防局派遣阿里山、奮起湖、三和、中埔、番路、竹崎、祥和及雙福等8個分隊及第三大隊部人、車前往搜救，總計出動各式消防車輛14輛次，消防人員29人次。

嘉義縣消防局表示，為提升山域搜救技術、觀念等各方面的運用與溝通，演訓課程分為指揮幕僚及搜索救援等2組以實地操作，教官林瑞安進行指導，災害搶救科員姚嵩濤、阿里山分隊長黃建哲與專精山域救援專長教官黃俊孝、魏嘉德，及救災救護指揮科與第三大隊部人員等人協助，幕僚人員山域圖資建立及收集判別演練、事故現地救援演練、情境假設作業流程演練、各單位間橫向聯繫演練等相關項目。

過程中，大隊部設置前進指揮所在阿里山分隊內實施搜救計畫擬定、勤前教育、圖資套疊、軌跡等資料蒐集、發布新聞及與撫慰家屬等任務編組，隨後為各分組搜救人員的區域搜索，分別前往山域內的眠月線、塔山方向、水山線步道、療癒步道等進行搜救，有一組人員於入夜後在眠月線大崩壁紮營。

局長呂清海表示，面臨山難事故搜救過程中，不只面臨起大霧能見度不佳、路徑狹隘難行或下大雨等環境變化挑戰，這些都會增加搜索的危險性，此次演練為更精進本局同仁對於山域事故各項搜救的觀念與能力，所以首次以阿里山域的實際情境來賦予各單位同仁橫向聯繫、情資研判與危機應變的各項考驗。