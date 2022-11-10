快訊

蔣萬安請辭立委 阮昭雄開第一槍宣布投入補選、做好勝選準備

天母人哭了！爆餡貝果MIOPANE天母東旗艦店驚傳停業

口罩、逐桌敬酒一起解禁？羅一鈞：會考量時令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

演練超逼真！ 嘉義縣消防局首度前進阿里山域紮營山難搜救

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義山區山域事件頻傳，今年至今共29件，受傷25人、死亡2人，為強化山域搜救能力，縣消防局昨天與今天在阿里山域進行山難搜救演練，動員3個大隊29人前往演練，特聘消防署山域搜救訓練教官林瑞安指導；局長呂清海表示，首次在阿里山山域進行實地演練，精進同仁對山域事故各項搜救的觀念與能力。

兩天的演練逼真，讓許多民眾一度誤以為真有山域事故。演練假定接獲民眾在阿里山域迷途未歸且失聯，消防局派遣阿里山、奮起湖、三和、中埔、番路、竹崎、祥和及雙福等8個分隊及第三大隊部人、車前往搜救，總計出動各式消防車輛14輛次，消防人員29人次。

嘉義縣消防局表示，為提升山域搜救技術、觀念等各方面的運用與溝通，演訓課程分為指揮幕僚及搜索救援等2組以實地操作，教官林瑞安進行指導，災害搶救科員姚嵩濤、阿里山分隊長黃建哲與專精山域救援專長教官黃俊孝、魏嘉德，及救災救護指揮科與第三大隊部人員等人協助，幕僚人員山域圖資建立及收集判別演練、事故現地救援演練、情境假設作業流程演練、各單位間橫向聯繫演練等相關項目。

過程中，大隊部設置前進指揮所在阿里山分隊內實施搜救計畫擬定、勤前教育、圖資套疊、軌跡等資料蒐集、發布新聞及與撫慰家屬等任務編組，隨後為各分組搜救人員的區域搜索，分別前往山域內的眠月線、塔山方向、水山線步道、療癒步道等進行搜救，有一組人員於入夜後在眠月線大崩壁紮營。

局長呂清海表示，面臨山難事故搜救過程中，不只面臨起大霧能見度不佳、路徑狹隘難行或下大雨等環境變化挑戰，這些都會增加搜索的危險性，此次演練為更精進本局同仁對於山域事故各項搜救的觀念與能力，所以首次以阿里山域的實際情境來賦予各單位同仁橫向聯繫、情資研判與危機應變的各項考驗。

嘉義縣消防局呼籲，請民眾登山前要評估自身體力，並事先做好路線規畫，準備充足的登山物資，切勿單獨1人前往登山以免發生無法彌補的憾事。

嘉義縣消防局連2日首度在阿里山域辦山難搜救，實戰演練。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局連2日首度在阿里山域辦山難搜救，實戰演練。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局連2日首度在阿里山域辦山難搜救，實戰演練。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局連2日首度在阿里山域辦山難搜救，實戰演練。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局連2日首度在阿里山域辦山難搜救，實戰演練。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局連2日首度在阿里山域辦山難搜救，實戰演練。圖／嘉義縣消防局提供

阿里山 教官

延伸閱讀

麥當勞新品阿里山雲霧咖啡限量上市　台灣唯一「雨林認證」咖啡優遊吧斯這樣種出來

嘉義縣衛生局參加國健署健康素材賽 海報動畫奪金銀獎

台南山友與友人登阿里山眠月線 不慎摔傷疑骨折送醫中

影／台版柬埔寨日月潭棄屍地尋獲遺體 搜救員第一視角曝

相關新聞

真理大學驚傳跟騷狼「猛敲女宿大門」狂喊：快出來 女大生嚇壞

上周五晚上，一名男子尾隨一女學生，進入真理大學女生宿舍，還跟隨被害女大生，他電梯到6樓房門，還猛敲房門大喊「快出來」，讓...

東華大學男大生校內騎車自摔 傷重送醫不治

國立東華大學一名洪姓男大生，今天上午在校內外環道騎車時，不慎自摔，頭部重傷送醫不治；1年前同日深夜，也有一名謝姓女大生在...

影 ／T牌小轎車跨雙白線「鬼之切入」 慘遭貨櫃車追撞

雲林縣西螺鎮昨下午3點多發生一起交通事故，廖姓女子駕駛銀色轎車，行經興農西路、西崙路口前，在紅燈轉綠燈之際，欲超越前方左...

唐寶寶事件引發大眾討論 NGO盼看見障礙者的多元面貌

新北永和炸物店日前因爲老闆不識患有唐氏症的年輕顧客，因忘了帶錢而報警的事件後，今（9）天當日的「唯一目擊者」的心得文也登上媒體版面。文中表示，「當事人給人的印象是普通高中生或大學生的外表」。

疑當4歲妹妹面性侵5歲女童 花蓮狼男抓到了

花蓮1名5歲女童日前與4歲妹妹到阿姨家玩，一名陌生男子出現，不顧妹妹在旁，疑似對姊姊伸出狼爪指侵，妹妹全程目睹驚恐不已。...

影／持榔頭敲破13車窗偷近3萬 女被逮辯稱「只偷200元」

35歲鄒姓女竊賊，月初接連在新北市淡水、三芝兩區，持榔頭、板手敲破13輛汽車車窗，竊走車內近3萬元財物。警方獲報派員追查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。