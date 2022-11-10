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影／汐警、銀行聯手阻假投資詐騙 單月攔阻6件256萬元

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止警分局汐止派出所今年10月間接獲中信銀行5次、元大銀行1次共6件詐阻案件，員警到場了解後，均為詐騙集團利用假投資真詐騙的詐騙手法老梗，誘騙民眾到銀行臨櫃匯款到指定帳戶，所幸行員察覺有異通知警方到場合力阻詐，守護民眾荷包達256萬元，共同為民眾財產把關。

汐止派出所長楊幼暉表示，10月與銀行行員攔阻6起詐騙案件，都是假投資真詐騙，詐騙手法包含投資黃金、代操股票、操作期貨等以及猜猜我是誰等老梗詐騙手法，元大銀行攔阻1件71歲陳姓女子欲投資國際期貨臨櫃匯款80萬元，中國信託商業銀行於10月分別攔阻5件臨櫃匯款，53歲陳女投資黃金買賣25萬元、73歲羅女投資股票10萬元、51歲蘇男投資股票98萬5000元、63歲江女投資股票42萬元，均係利用網際網路、電話不易查證特性，以高獲利等話術誆騙，除了一件匯款1萬元是年逾80歲的林男遭猜猜我是誰手法詐騙，其餘4筆數十萬以上金額皆是投資型詐騙，經接洽行員查覺有異，主動關切匯款用途並識破報警攔阻。

汐止警分局長林詮峰日前與副分局長余祥雲二人。分別前往銀行頒發感謝狀給協攔阻詐騙行員，感謝金融機構與警方聯防通報發揮成效，成功守護民眾荷包共256萬元，警方呼籲，詐騙集團多利用網路及通訊設備誘騙民眾上鉤，民眾於網際網路中交友、接獲不明來電時應多加留意提高警覺，有任何詐騙疑慮，可利用165反詐騙諮詢專線或撥110報案專線查證。

汐止警方今年10月巷與銀行行員聯手阻擋假投資真詐騙案，單月攔阻6件，阻詐金額共256萬元。圖／警方提供
汐止警方今年10月巷與銀行行員聯手阻擋假投資真詐騙案，單月攔阻6件，阻詐金額共256萬元。圖／警方提供
汐止警方今年10月巷與銀行行員聯手阻擋假投資真詐騙案，單月攔阻6件，阻詐金額共256萬元，汐止警分局副局長休祥雲（右）致贈感謝狀。圖／警方提供
汐止警方今年10月巷與銀行行員聯手阻擋假投資真詐騙案，單月攔阻6件，阻詐金額共256萬元，汐止警分局副局長休祥雲（右）致贈感謝狀。圖／警方提供
汐止警方今年10月巷與銀行行員聯手阻擋假投資真詐騙案，單月攔阻6件，阻詐金額共256萬元。圖／警方提供
汐止警方今年10月巷與銀行行員聯手阻擋假投資真詐騙案，單月攔阻6件，阻詐金額共256萬元。圖／警方提供
汐止警方今年10月巷與銀行行員聯手阻擋假投資真詐騙案，單月攔阻6件，阻詐金額共256萬元。圖／警方提供
汐止警方今年10月巷與銀行行員聯手阻擋假投資真詐騙案，單月攔阻6件，阻詐金額共256萬元。圖／警方提供
汐止警方今年10月巷與銀行行員聯手阻擋假投資真詐騙案，單月攔阻6件，阻詐金額共256萬元，汐止警分局長林詮峰（右二）致贈感謝狀。圖／警方提供
汐止警方今年10月巷與銀行行員聯手阻擋假投資真詐騙案，單月攔阻6件，阻詐金額共256萬元，汐止警分局長林詮峰（右二）致贈感謝狀。圖／警方提供

詐騙集團 汐止

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