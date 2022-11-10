喬友案檢察官輕放問題長官 家屬批鼓勵帶隊官遇事先跑

彰化市喬友大樓大火，造成包括1名消防隊員共4人死亡22人受傷。圖／資料照片 彰化縣喬友大樓去年發生大火，消防隊員陳志帆不幸遇難，家屬針對指揮體系的消防人員提告過失致死，彰化地檢署作出不起訴處分，陳志帆父親陳貴森今天批評，家屬感到相當不服，難道這是在鼓勵其他的帶隊官「遇到事情要先跑」，而基層看到長官跑也要聰明一點跟著跑。

時代力量立委王婉諭上午偕同陳志帆家屬、委任律師陳孟秀及消防員工作權益促進會共同在立法院舉行「火神的血淚—檢討殉職消防員，檢察官輕放問題長官」記者會。

王婉諭說明，彰化縣喬友大樓在去年6月發生火警，不幸造成4人死亡，其中還包含1名消防員，殉職消防員家屬在去年針對旅館業者及指揮體系的消防人員提告過失致死，然而彰化地檢署卻在歷經將近1年的調查後，針對數名現場指揮官作出不起訴處分，這讓家屬無法接受。

陳貴森表示，家屬對這次不起訴的處分感到相當不服，因為消防體系中的帶隊官、指揮官沒有持續接受訓練，這才是消防系統最大的問題，且消防體系中長期存在「基層做到死，功勞高層領」的現象。

陳貴森質疑，在這次的火災現場當中，大隊長、指揮官、帶隊官及旅館業者都有責任，帶隊官拋下包含陳志帆在內的6名隊員自行脫隊，但是卻得到不起訴的處分，難道是在鼓勵其他帶隊官「遇到事情要先跑」，基層未來執勤看到長官跑也要「聰明一點跟著跑」。

陳志帆妹妹陳裔筑指出，彰化縣消防局在事後不斷提出改革計畫，但是這些改革都只針對基層做檢討，沒有就案件中指揮體系失當的部分進行檢討，這才是讓家屬最不滿的地方。

陳裔筑強調，陳志帆的殉職無法回復，家屬願意投入監督改革，幫助未來進出火場的每一位消防學長姐更加平安，然而這次的不起訴處分書，卻像是在檢討被害者什麼不提前離開殉職的所在樓層，除了是在對陳志帆鞭屍，也是在傷害當天到場救火的每一位基層學長姐。

陳孟秀表示，她在去年11月陪同家屬到彰化地檢署提出告訴，就是希望透過個案的糾錯，看見個案中指揮體系的混亂，以及其他長久以來存在消防體系的各項問題，然而如此處分是在指責火場第一線的消防員「沒能被成功獲救都是自己的錯」，卻對帶隊官的失當行為視而不見。

陳孟秀說，陳志帆是10年來第42位殉職的消防員，我國對於消防體制的改革卻仍未上心，接下來她將對不起訴處分提出再議，希望法律成為每一位英勇消防弟兄的後盾，而非壓垮第一線基層人員士氣的最後一根稻草。