東華大學男大生校內騎車自摔 傷重送醫不治

國立東華大學一名洪姓男學生今天上午騎車在校內外環道自摔，頭部重傷送醫不治。圖／民眾提供 國立東華大學一名洪姓男大生，今天上午在校內外環道騎車時，不慎自摔，頭部重傷送醫不治；1年前同日深夜，也有一名謝姓女大生在外環道自撞送醫不治。東華大學2年前曾規畫在外環道設區段測速，因尊重學生不同意見而擱置，校長趙涵㨗表示，包括設減速墊、區段測速等交安措施，都會持續和學生溝通討論。

19歲洪姓男大生就讀諮商與臨床心理系2年級，今天上午9時許騎乘普通重型機車上課途中，在校內外環道由西往東方向行駛，在靠近學人宿舍一處直行路段不慎自摔，頭部重傷。

校安人員接獲通報，趕到現場洪生已經沒有脈搏，緊急CPR並通報消防人員趕到接手，送到花蓮慈濟醫院急救，上午10時許仍不治。他住在新北，父母聞訊悲慟不已，已趕到花蓮處理。

去年同一天的11月10日深夜，同校一名20歲謝姓大二女學生騎乘普通重型機車，沿外環道要回宿舍，過彎時不慎失控自摔，頭部、腹部都受重創，送醫仍因傷重不治。

東華大學因校園廣達250公頃，師生多半靠汽機車、腳踏車出入，校內意外頻傳，車禍發生率近2%，雖然學校持續做交通安全宣導和教育，還要求新生須完成交通安全講習才核發車證，但仍不時發生交通事故。

為強化校內行車安全，兩年前學校打算斥資近600萬元設置區段測速示範點，當時的學生會發聲明批評，指不是愈慢愈安全，認為此案影響學生權益甚鉅，不應只在行政會議討論，要求校方納入更多學生聲明，與學生代表在安全、合法、合理的原則下達成共識。