影／網路互嗆 黑道男撂人砸店 警以車追人逮9人

竹聯幫仁堂旭仁會成員林姓男子與人網路互嗆，涉嫌撂人分乘3輛汽車近20人砸店，新北警方以車追人逮9人，昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝 竹聯幫仁堂旭仁會成員林姓男子與人網路互嗆，今年9月涉嫌撂人分乘3輛汽車近20人砸店鬧事，新北警方以車追人本月8日逮林男等9人到案，警詢後昨依妨害秩序、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方將持續追緝在逃共犯到案說明。

新北市海山警分局今年9月13日凌晨1時許接獲報案，板橋區四維路由鄭姓男子（32歲）經營的燒烤店有聚眾滋事及砸店情事，警方獲報出動快打警力迅速到場，但涉嫌聚眾滋事者早已分乘3輛汽車逃逸，現場並無人受傷。

經查，帶頭砸店鬧事的林男為竹聯幫仁堂旭仁會成員，據了解，林男今年 9月初曾在新北市新莊區涉嫌朝一間店面丟蟑螂鬧事，板橋經營燒烤店的鄭男與被害店家熟識，透過朋友連上林男，不料雙方先在網路上留言互嗆，鄭邀林男到店談判協商賠償事宜，林男依約前往談判不成，林男竟夥同近20人，涉嫌持球棒砸毀燒烤店內多項物品及器具，隨即一鬨而散，分乘3輛汽車逃逸。