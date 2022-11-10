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真理大學驚傳跟騷狼「猛敲女宿大門」狂喊：快出來 女大生嚇壞
上周五晚上，一名男子尾隨一女學生，進入真理大學女生宿舍，還跟隨被害女大生，他電梯到6樓房門，還猛敲房門大喊「快出來」，讓被害女大生驚嚇，直到跟騷狼離開，她才向教官通報，目前淡水警分局受理，依法偵辦中。
據調查，上周五（4日）晚上6時許，真理大學一名女大生，從外返回女生宿舍，路途中，既發現有一位身穿藍色衣服的男性，尾隨著他，直到她進入舍內電梯，跟騷男子還是從後跟隨被害人，直到她搭上電梯，直上6樓房間門口，還不願離去。
被害女大生趕緊關上房門，沒想到該男竟猛敲房門大喊「快出來」，讓被害女大生驚嚇，直到跟騷狼離開，她才向教官通報，這個月6日，女大生赴警局報案，警方依規定受理並追查該男子動機及身份，另外，校方則在第一時間加強門禁並且發布告示，讓全校師生共同注意校園安全！
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