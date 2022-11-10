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馬力足操控佳 台灣山葉機車捐30部電動機車助警執勤

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

台灣山葉機車工業股份有限公司捐贈30輛電動機車新竹縣政府警察局，不僅提升警察值勤機動性，同時發揮企業社會責任，今天在縣警局舉行捐贈儀式，由台灣山葉董事長高晴珀代表捐贈，新竹縣長楊文科與縣警局局長楊哲昌，分別回贈感謝狀與警察寶寶公仔致謝。

楊文科說，台灣山葉在2016年就曾捐過30部機車給新竹縣警局，這次再捐30部電動機車，對警察同仁執勤、打擊犯罪追有很大助力。

高晴珀說，這款新上市的EMF電動機車外型流線，符合時下時尚美學，具備直線輕快、彎道沉穩的行駛特性；而EMF電動機車續航力可到70、80公里，有多種模式可以切換，在一般模式下，只要不急衝、急煞，續航力可以到60、70公里。

縣警局長楊哲昌說，縣警局交通整治、掃黑、打詐等各方面不遺餘力，這次獲捐30輛電動機車，將配發至轄內竹北、竹東、新埔、新湖、橫山等5個警分局，勤務繁重的派出所都將獲得配發，藉以提升警員值勤便利機動性。

台灣山葉機車捐30部電動機車助警執勤。記者王淑君／攝影
台灣山葉機車捐30部電動機車助警執勤。記者王淑君／攝影
台灣山葉工業（股）公司董事長高晴珀（前排左3）代表捐贈30部電動機車給新竹縣警局，縣長楊文科（前排右2）代表受贈。記者王淑君／攝影
台灣山葉工業（股）公司董事長高晴珀（前排左3）代表捐贈30部電動機車給新竹縣警局，縣長楊文科（前排右2）代表受贈。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（右）與竹縣警局長楊哲昌（左）試乘電動機車。記者王淑君／攝影。
新竹縣長楊文科（右）與竹縣警局長楊哲昌（左）試乘電動機車。記者王淑君／攝影。
台灣山葉工業（股）公司董事長高晴珀（左2）代表捐贈30部電動機車給新竹縣警局，縣長楊文科（右2）代表受贈。記者王淑君／攝影
台灣山葉工業（股）公司董事長高晴珀（左2）代表捐贈30部電動機車給新竹縣警局，縣長楊文科（右2）代表受贈。記者王淑君／攝影
台灣山葉機車捐30部電動機車助警執勤。記者王淑君／攝影
台灣山葉機車捐30部電動機車助警執勤。記者王淑君／攝影

電動機車 警察 新竹

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