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台中警選前淨化治安 查獲男子持兩把槍和毒品
台中市警烏日分局選前淨化治安，日前在五權西路查獲廖姓男子改造手槍兩把、子彈13顆，以及槍管等，另還查獲海洛因和安非他命毒品等，除了依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦，也仍往上溯源追查槍枝和毒品來源。
據指出，烏日警分局員警最近接獲情資，指廖姓男子（49歲）擁槍自重，且身邊藏有毒品。日前才檢察官開發的搜索票到廖在五權西路租住處搜索。
警方先在廖租屋處門口置物袋內查扣子彈12顆、槍管1支、空彈殼3枚及彈頭36顆等，再在屋內查獲改造手槍2把、子彈1顆及毒品海洛因0.85公克、安非他命0.61公克。廖姓男子說，槍彈等是一已過世友人寄放，毒品也都是自己吸食，並未販賣。
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