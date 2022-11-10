台中警選前淨化治安 查獲男子持兩把槍和毒品

台中市警烏日分局選前淨化治安，日前在五權西路查獲廖姓男子改造手槍兩把、子彈13顆，以及槍管等，另還查獲海洛因和安非他命毒品等，除了依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦，也仍往上溯源追查槍枝和毒品來源。

據指出，烏日警分局員警最近接獲情資，指廖姓男子（49歲）擁槍自重，且身邊藏有毒品。日前才檢察官開發的搜索票到廖在五權西路租住處搜索。