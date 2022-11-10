少年疑被設局邀聊天 「一到就被砍殺」 警3小時逮到人

台中市霧峰區力姓少年和弟弟於昨深夜接到友人邀約到阿罩霧公園聊天，未料才剛走到公園時，就突然被一輛轎車攔下，並被跳下車的朱姓少年持開山刀砍殺，雙方一路追逐到成功路、中正路口，力的背部和手被砍傷，所幸送醫後無生命危險。

警方據報趕到，從現場監視器查到轎車車號，並立即通報各單位協同查緝。市警五分局北屯派出所員警3小時候在市區查獲該車，並逮捕在車上的朱姓少年（16歲）、許姓駕駛（25歲），和另名王姓男子（26歲），由霧峰警分局員警帶回偵辦。

據指出，朱姓少年砍完人後，由許姓友人載至南投草屯丟棄使用的開山刀、手套和車上的一支球棒等，再往台中市北屯區逃逸。警方將他們逮捕後，也在草屯起出被丟棄的開山刀等凶器。

朱姓少年聲稱，是因為不滿力姓少年平日嘲諷他，才會想要尋仇。許說，只是因朱所託而載他，不曉得他後來會砍人；王也說是中途被叫上車，不知朱會做出砍人之事。但3人都被依傷害嫌罪移送法辦。