快訊

陳時中防疫表現 台灣民意基金會最新民調：54.77分不及格

中信兄弟勇奪二連霸 台中20日封王遊行、路線出爐

選前一個月癌逝 美賓州民代仍以85%壓倒性票數死後當選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少年疑被設局邀聊天 「一到就被砍殺」 警3小時逮到人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰區力姓少年和弟弟於昨深夜接到友人邀約到阿罩霧公園聊天，未料才剛走到公園時，就突然被一輛轎車攔下，並被跳下車的朱姓少年持開山刀砍殺，雙方一路追逐到成功路、中正路口，力的背部和手被砍傷，所幸送醫後無生命危險。

警方據報趕到，從現場監視器查到轎車車號，並立即通報各單位協同查緝。市警五分局北屯派出所員警3小時候在市區查獲該車，並逮捕在車上的朱姓少年（16歲）、許姓駕駛（25歲），和另名王姓男子（26歲），由霧峰警分局員警帶回偵辦。

據指出，朱姓少年砍完人後，由許姓友人載至南投草屯丟棄使用的開山刀、手套和車上的一支球棒等，再往台中市北屯區逃逸。警方將他們逮捕後，也在草屯起出被丟棄的開山刀等凶器。

朱姓少年聲稱，是因為不滿力姓少年平日嘲諷他，才會想要尋仇。許說，只是因朱所託而載他，不曉得他後來會砍人；王也說是中途被叫上車，不知朱會做出砍人之事。但3人都被依傷害嫌罪移送法辦。

另外，對於力姓少年因獲邀才赴公園，家長懷疑是遭人設局狙殺，警方因此將邀力姓少年到公園聊天的楊姓（17歲）少年也約談到案，雖然他否認設局，不知力姓少年會被人砍殺，但仍被警方依傷害罪嫌函送法辦。

朱姓少年砍完人後，由許姓友人載至南投草屯丟棄使用的開山刀、手套和車上的一支球棒等。圖／民眾提供
朱姓少年砍完人後，由許姓友人載至南投草屯丟棄使用的開山刀、手套和車上的一支球棒等。圖／民眾提供

台中市 監視器

延伸閱讀

台南男不滿遭檢舉販毒 無視警察勸阻持開山刀砍擊友人

高雄大寮槍擊案...雙方都有槍 警方查扣8枝長、短槍

影／驚悚畫面曝光！　桃園行人滑手機闖紅燈 被撞倒後又被後車輾過

台18線阿里山中埔段連2車禍 轎車撞斷電線桿及衝卡果園

相關新聞

10公里外可見！屏東長治鄉鐵皮工廠大火 竄天濃煙嚇到國道駕駛

屏東縣長治鄉和平2巷1家資源回收的鐵皮工廠今天上午發生火警，濃煙直竄天際，嚇到國道3號上的往來駕駛，遠在10公里外都可見...

疑當4歲妹妹面性侵5歲女童 花蓮狼男抓到了

花蓮1名5歲女童日前與4歲妹妹到阿姨家玩，一名陌生男子出現，不顧妹妹在旁，疑似對姊姊伸出狼爪指侵，妹妹全程目睹驚恐不已。...

台中警選前淨化治安 查獲男子持兩把槍和毒品

台中市警烏日分局選前淨化治安，日前在五權西路查獲廖姓男子改造手槍兩把、子彈13顆，以及槍管等，另還查獲海洛因和安非他命毒...

高市議員候選人駕車綠燈起步 女騎士突來撞擊倒地受傷

高雄市左楠第4選區市議員候選人鄭佑青，昨日上午駕車欲至晨跑活動地點，行經三民區一處路口，綠燈起步時，左側突然遭一名機車騎...

少年疑被設局邀聊天 「一到就被砍殺」 警3小時逮到人

台中市霧峰區力姓少年和弟弟於昨深夜接到友人邀約到阿罩霧公園聊天，未料才剛走到公園時，就突然被一輛轎車攔下，並被跳下車的朱...

訂婚半年30歲網婆秀「拘留證」求救 6旬保全急匯40萬夢碎

桃園市八德區一名60歲男保全在交友軟體認識30歲女子，雙方網戀半年還「訂婚」，女方自稱近期從大陸來台，但男子卻收到她被廈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。