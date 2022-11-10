高市議員候選人駕車綠燈起步 女騎士突來撞擊倒地受傷

高雄市左楠第4選區市議員候選人鄭佑青，昨日上午駕車欲至晨跑活動地點，行經三民區一處路口，綠燈起步時，左側突然遭一名機車騎士撞及，騎士倒地受傷，鄭事後在臉書發文，強調當下叫救護車，處理完車禍，繼續跑5K；警方指雙方車禍肇責釐清中。

高雄市左楠第4選區市議員候選人鄭佑青，在臉書發文，指昨日上午正準備前往左楠晨跑的晨跑集合地點，6時駕車行經三民區大豐二路和春陽街口，遭未注意號誌的摩托車從左側撞上。

鄭在文中指出，第一時間她檢查騎士狀況並報警，在行程中也抽空看了傷者，所幸無大礙。

轄區三民二警分局警方今天上午表示，經調查，當時騎機車的曾女（46歲）沿大豐二路慢車道北向南直行，駕駛轎車的鄭女（33歲）沿春陽街西向東直行，曾女機車和鄭女轎車在大豐二路與春陽街口發生碰撞，曾女倒地受傷。