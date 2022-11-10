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訂婚半年30歲網婆秀「拘留證」求救 6旬保全急匯40萬夢碎

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區曹姓保全為了營救網戀女友，差點匯款40萬元，被警方及行員阻止。記者楊湛華／翻攝
桃園市八德區曹姓保全為了營救網戀女友，差點匯款40萬元，被警方及行員阻止。記者楊湛華／翻攝
桃園市八德區一名60歲男保全在交友軟體認識30歲女子，雙方網戀半年還「訂婚」，女方自稱近期從大陸來台，但男子卻收到她被廈門公安拘留的消息，他心急如焚依指示要臨櫃匯款40萬元救人，被行員及警方揭穿騙局，才知全是一場空。

八德警分局四維派出所巡佐許環麟、警員黃子瑋、王宸鴻昨天下午1時許接獲國泰世華銀行行員通報，疑似有人遭詐騙要匯款，立即趕往處理。

現場是60歲、從事保全曹姓男子，他自稱日前在交友軟體認識一名暱稱安安（約30歲）女子，雙方加LINE好友後，對方不斷噓寒問暖，兩人墜入情網，並以老公老婆互稱，半年前更在網路上訂婚。

曹男說，女方稱近期會來台辦理結婚，連機票、護照都拍給自己看，沒想到他昨接到女方朋友傳來一張「廈門公安拘留證」，稱女子因涉嫌洗錢案件被拘留，需要繳40萬元才能獲釋，並提供帳號要自己匯款救人。

警方調查，曹男未多懷疑，心急如焚趕到銀行要匯款「救老婆」，被銀行行員察覺有異，這才通報警方；員警經曹同意看了對話紀錄，直接點破是典型「愛情詐騙」，讓他打消匯款念頭。

警方呼籲，詐騙集團常利用下載美女圖案在社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天建立感情，騙取感情後再以各種理由詐騙，呼籲民眾一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打 165反詐騙諮詢」，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。

曹男收到詐團傳來偽造的公安拘留書，險上當。記者楊湛華／翻攝
曹男收到詐團傳來偽造的公安拘留書，險上當。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 交友軟體 公安

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