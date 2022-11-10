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義竹鄉傳疑似選舉幽靈人口 戶警接獲檢舉要查

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣五合一選戰最後衝刺，警方及戶政單位接獲有人檢舉縣長翁章梁家鄉義竹鄉東榮村，疑似有為選舉遷入戶籍幽靈人口，檢舉7戶疑有異常遷入人口，戶警近日將會同調查。

向警方及戶政單位具名檢舉信指稱，東榮村有幾戶異常遷入人口，遷入時間與選舉接近，令人質疑與幽靈人口有關，要求相關單位派員調查，確保選舉公平性。

縣府民政處說，檢舉信函內容具體，有姓名、地址等個資，將會同警方調查，訪查未遇經催告不聯絡，依戶政法，可強制遷回原戶籍，並依設籍未實際居住，裁處3000元到9000元罰鍰。

警方說，調查異常遷入名冊調查，是否為選舉目的遷入戶口，若不遷回投票，依事證認定選舉幽靈人口，將依妨害選舉法辦。縣長、義竹鄉長、議員、東榮村長等，都出現選戰，遷入戶籍是否為選舉目的，還是為工作、求學等目的，是否同住，將是戶警調查釐清重點。

另，嘉縣議員第4選區因名額少1席，激烈選戰，7月間東石及六腳鄉部分村落，出現疑選舉幽靈人口，縣府接獲檢舉會同警方訪查疑異常遷入戶口，強制遷回，調查站調閱名冊釐清監控。

經朴子戶政所調查，東石、六腳6村4個月內遷入101人，其中32人正常遷徙，69人無地緣因素，與戶長、屋主無親友關係，戶政人員會同員警訪查勸導，53人自行遷回原戶籍，僅剩2人找不到人，進入催告程序，依法1個月無回覆，強制遷回處罰。

7月間東石及六腳鄉傳幽靈人口，朴子戶政人員會同員警訪查疑異常遷入戶口。記者魯永明／翻攝
7月間東石及六腳鄉傳幽靈人口，朴子戶政人員會同員警訪查疑異常遷入戶口。記者魯永明／翻攝

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