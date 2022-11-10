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疑當著4歲妹妹面前性侵5歲女童 46歲花蓮狼男抓到了

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疑當4歲妹妹面性侵5歲女童 花蓮狼男抓到了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名5歲女童遭陌生男子性侵，警方積極偵辦，到場調閱監視器追查。圖／翻攝自顏維勳臉書
花蓮一名5歲女童遭陌生男子性侵，警方積極偵辦，到場調閱監視器追查。圖／翻攝自顏維勳臉書
花蓮1名5歲女童日前與4歲妹妹到阿姨家玩，一名陌生男子出現，不顧妹妹在旁，疑似對姊姊伸出狼爪指侵，妹妹全程目睹驚恐不已。警方調閱監視器昨找到涉嫌的46歲男子，正由檢警釐清案情。

新北市無黨籍議員參選人顏維勳近日揭露，花蓮一名他從小幫助，「喝我募來的奶粉長大」的女童，慘遭性侵的過程。他說，女童排行第三，全家人靠著爸爸打零工與一些社福補助度日，相當窮困。

顏維勳表示，本月1日下午3時許，女童父母外出，女童牽著4歲妹妹要到阿姨家玩，卻遇上一名陌生男子，不顧女童妹妹就在旁邊，脫下女童褲子侵犯，後來是女童回家向父母哭訴，家人才得知，並向他求助，他非常心疼，為此兼程趕到花蓮處理。

警方調閱周邊監視器畫面，發現該名46歲男子涉嫌重大，昨天通知他到案說明釐清案情。據了解，該男無業，與女童是同村人，有竊盜等前科，因他非現行犯，警詢後已函送花蓮地檢署，目前全案已報請檢察官指揮偵辦。

花蓮縣社會處長陳加富說，該案家是在社會福利服務中心在案2年以上的脆弱家庭，社會處接獲通報後，已指派社工接觸案主與案家了解，就家庭照顧功能部分討論，盼輔導補正及修復，讓案家能盡到照顧功能，此外也已引介心理諮商諮源給案家，期待小朋友儘快脫離陰影。

陳加富說，安置也會是一個選項，但現在談安置有點太早，還是希望能做好家庭功能的重建，社會處也會與警方密切聯繫，希望能有效約制相對人，讓不只這個小女童，整個村落的老弱婦孺都是安全的。

花蓮 監視器

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