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台中黑色凌志駕駛突心肌梗塞 失控衝撞同向騎士
台中蘇姓男子昨晚駕駛1輛黑色凌志小客車，行經台灣大道四段時心肌梗塞，整個人痛苦不堪造成車輛失控，先是擦撞同向的張姓女騎士後再衝向路旁的建地草皮，車頭嚴重毀損，所幸蘇緊急送醫做心導管手術目前暫無生命危險，張女多處擦傷包紮後已出院。
台中第6分局調查，蘇男（45歲）昨晚10點多駕駛黑色小客車，從西屯區安和路沿台灣大道四段慢車道，準備直行要前往市區方向，但途中卻因心臟栓篩導致失控，先是擦撞同向騎機車的張姓女騎士（32歲），導致張女人車倒地頭部有撕裂傷。
蘇男的車再往前衝到一旁建地的草皮才停下，但猛烈撞擊下右前車頭幾乎全毀，駕駛座內安全氣囊爆開，附近民眾目擊車禍趕緊打電話報案。
警消到場將蘇、張送醫，蘇男抵達澄清醫院救治，發現他是因心肌梗塞造成車輛失控，醫師緊急做心導管手術，處理他心臟2處栓塞後，蘇目前暫無生命危險；另張女則頭部撕裂傷、手腳擦傷，所幸也無生命危險已經出院返家。
警方初步認定，全案車禍是因蘇男駕駛疲勞因素造成，張姓女騎士則沒有肇因。
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