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移民官扮農夫、工人 苗栗專勤隊專案查獲69名失聯移工
移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊專案查察失聯移工，移民官分別扮成農民、工人掌握，專案期間共查獲69人，其中涉及竊盜、傷害罪通緝犯4名，另有3名非法雇主及3名非法仲介，全部皆依法查處。
苗栗縣專勤隊分別於今年9月19日、10月11日及31日，查獲69名失聯移工，其中根據檢舉，勘察發現疑似失聯移工聚居處，隱身稻田中央，辦案人員10月31日天未亮時，便套上雨鞋、深入農田，巧扮農夫埋伏。
失聯移工騎乘電動自行車準備上工，移民官上前盤查，失聯移工仍四處逃竄、一臉驚愕，還辯稱是路過或找朋友，最後還是遭移民官一一識破，當場查獲5名失聯移工。
此外，專勤隊根據檢舉到一處建築工地，考量工地查緝安全上顧慮，移民官再次套上雨鞋扮工人，在工地門口徘徊，現場失聯移工看到生面孔拔腿就跑，最後還是就逮，一共查獲17人帶回調查，後續追查非法雇主及仲介的刑事及行政責任。
苗栗縣專勤隊隊長李安貴表示，移民署秉持「保障合法、打擊非法」立場，呼籲國人千萬不要聘僱來路不明的外來人口工作，更鼓勵非法外來人口自行到案，專勤隊將持續加強查緝，並向上追查幕後非法雇主及仲介。
專勤隊呼籲移工朋友勿受網紅、網路社群或同鄉慫恿而逃逸及非法工作，民眾如有發現可疑外來人口或外來人口非法從事工作等情事，可逕向移民署各縣市專勤隊或勞動部「1955」專線檢舉。
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