北市老翁如廁失足背部卡住門受困廁所內 員警爬氣窗救人

台北市一名71歲張姓老翁日前因行動不便摔在廁所內，背靠著廁所門，張翁妻子無法打開救援，只好報警；中正一分局介壽路派出所員警獲報，改從狹小的氣窗爬進廁所內協助張翁脫困，化解一場危機。

警方表示，高齡的張翁上月10日在中正區衡陽街上的住家內如廁，卻突然跌倒，無法動彈，身體又背靠廁所門，張妻無力推開廁所門，報警處理。

中正一分局介壽路派出所警員虞逸南、顏新城獲報後趕往現場，先瞭解張翁傷勢，再通知消防救護員前來協助，等到救護人員趕到現場，因廁所門還是卡住，員警見狀就從一旁狹小的氣窗進入廁所內，將張攙扶起，協助脫困。