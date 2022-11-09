新北小貨車違規左轉撞死「2寶爸」 警方、交通局研議封閉肇事路口

新北市中和區上周發生死亡車禍，一輛小貨車違規左轉，直接撞上綠燈直行的機車騎士，騎士人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫不治，死者家屬不堪弟弟就這樣身亡，難過的發文稱「所有親友到現在還是沒辦法接受」，更喊話「希望弟弟的犧牲能讓路口更安全」。今天警方和交通局等單位到場會勘，研議封閉肇事路口、移除分隔島路樹，增加行車視野，不讓憾事再發生。

警方1日中午12點多獲報，中和和城路一段與中正路589巷口發生車禍趕抵，發現陳姓男子（42歲）開小貨車未依號誌違規左轉，直接撞上機車騎士鍾姓男子（36歲），現場有大片血跡，鍾男當場沒了生命跡象，送醫搶救不幸仍亡。

死者胞兄不捨，在臉書社團「我是中和人」貼文，寫下「我弟弟因為一場車禍離開了人世」，直指肇事者違規左轉，造成一場死亡車禍，直接帶走了弟弟。

死者胞兄接著說，弟弟今年才36歲，家裡還有兩個年幼的孩子，本該享有幸福家庭，有大好前程，卻因為他人的過失一夕崩潰，「所有親友到現在還是沒辦法接受」。

死者胞兄話鋒一轉，指出上網查過資料，這個路口常發生車禍，違規左轉造成直行車死亡的，也不只弟弟這一件，結果弟弟還是在這個地點發生憾事，悲痛指出「希望這個路口有所改變，希望弟弟的犧牲能讓路口更安全，希望弟弟是最後一個，不要再有下一個人受害」。

死者胞兄指責違規的用路人，說「會違規的人，永遠會心存僥倖的違規，就會有人受害」，接著喊話，「請大家幫幫忙，正視這個路口，讓大家有條安全的道路」。