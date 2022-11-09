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奔波為收容人看牙 矯正署特約醫師藍英哲獲表揚

中央社／ 台北9日電

在12日醫師節前夕，法務部今天頒發「特殊貢獻獎」表揚4名法醫師以及矯正署特約醫師。住在屏東的特約醫師藍英哲每周花6小時往返台東為收容人診療看牙，期許行善到最後一刻。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，趁12日醫師節前夕，由部長蔡清祥頒發「特殊貢獻獎」表揚4名法醫師以及1名矯正署特約醫師。

獲獎的分別為陽明大學等多所醫學院兼任教授蕭開平、高雄醫學大學法醫部醫師尹莘玲、桃園市聯新國際醫院助理副院長羅澤華、法醫研究所副研究員曾伯元以及特約醫師藍英哲。

藍英哲在茶敘時表示，原本是牙醫師，因緣際會接觸宗教後，改藉由醫療專業發揮善心，開啟偏遠、離島地區的巡迴義診之旅；7年前，他偶然進入監所問診，驚覺內部的醫療資源困窘，一個念頭，他成為了監所特約醫師，揭開了長期的奔波行醫。

住在屏東的藍英哲，不止在屏東監獄看診，還前往台東替泰源技訓所、東成技訓所、岩灣技訓所、台東監獄等監獄為收容人診療看牙，定期每周有一天得花4小時搭火車、2小時轉搭汽車，舟車勞頓來回往返屏東與台東兩地；5間監所的牙醫門診，僅賴藍英哲一人負責，矯正署對他感到敬佩，並封他是台版監所「史懷哲」。

藍英哲表示，希望透過看牙行醫，幫助監所內曾犯過錯的收容人們重新反思，未來賦歸社會後能跟牙齒一樣「不要再染黑」，走回人生正軌，但他憂心自己年紀大了，偏遠地區的醫療資源與人力不足，相關行政法規又過於僵硬，未來若他無法赴監所診療後，該由誰接手，期盼相關機關重視此事，在找到有人接手前，他會繼續看牙行醫。

醫師 屏東 台東

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