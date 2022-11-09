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胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

高雄65歲慣竊陳屍廢棄大樓　家屬困惑不知是否與人結怨

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市大社區位在翠屏路某處廢棄飯店內，昨天有人發現內部有一具男屍體；警獲報調查，發現死者為65歲張姓男子，且頭部留有擦傷，報驗後，還無法確認死因，仍待解剖釐清；由於死者平時居無定所，且也竊盜前科，暫無法排除他殺嫌疑，警持續追查可疑對象。

仁武警分局昨天上午9時許獲報，位在大社區翠屏路某處廢棄大樓內，發現一具男屍倒臥在地，警方獲報到場，發現死者為轄內慣竊張男，派鑑識人員到場採證，初步了解，頭部有擦傷，頭骨無凹陷情形，由於大樓荒廢已久，周邊散亂，除死者遺留個人物品，並無其他明顯凶器。

報請地檢署相驗後，暫無法確認張男確切死因，但發現死前疑有大量飲酒，後續仍待進一步解剖釐清。

警方還法排除他殺嫌疑，擴大追查發現，張男陳屍的廢棄大樓不遠處有停放一輛機車，該機車由另名竊嫌所有，發現屍體報案的人，則是與車主的同行友人，兩人同樣都聲稱與死者互不認識。

因張男陳屍的廢棄飯店，常有人潛入拆卸值錢用品變賣，因此除釐清死因，仍會追查可疑對象並釐清案情。

據悉，張男單身，平時居無定所，為竊盜慣犯，死後由親姊姊前來認屍，但她表示，不清楚弟弟的人際情況，也不知是否有與他人結怨，但仍希望能知道確切死因，還他公道。

張男陳屍的廢棄飯店，常有人潛入拆卸值錢用品變賣，大樓不遠處還停放一輛機車。記者陳弘逸／翻攝
張男陳屍的廢棄飯店，常有人潛入拆卸值錢用品變賣，大樓不遠處還停放一輛機車。記者陳弘逸／翻攝
高雄市大社區位在翠屏路某處廢棄飯店內，昨天有人發現內部有一具男屍體。記者陳弘逸／翻攝
高雄市大社區位在翠屏路某處廢棄飯店內，昨天有人發現內部有一具男屍體。記者陳弘逸／翻攝

竊盜 單身

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