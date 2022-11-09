3登山客遇萬大南溪暴漲受困 消防攜手林務局救援

4人隊伍攀登能高安東軍山，預計昨天從奧萬大下山，1人平安抵達，另3人走萬大南溪因溪水暴漲受困，報案請求協助脫困，南投縣消防局、林務局組成5人搜救隊，今天平安救出3人。

南投縣消防局救災救護指揮科昨天晚間獲報，3男1女於11月3日攀登能高安東軍山，預計11月8日從奧萬大下山，其中2男1女受困靠近奧萬大吊橋附近溪床，請求協助渡溪，搜救隊連夜入山，今天凌晨回報溪流水勢強大而無法逆流而上，且因地形無法高繞，現場人員折返奧萬大，今天清晨會同林務局人員再展開救援。

消防局發布訊息表示，仁愛、中心碑消防分隊、林務局組隊徒步進入萬大南溪，歷經數小時艱辛路程，終於接觸受困登山者，初步檢視身體皆無大礙後協助撤離，經帶領透過淺灘涉水、急流橫渡等方式，今天下午帶領這3名受困山友平安抵達奧萬大。

消防局表示，此案與林務局合作圓滿完成任務，也呼籲山友，若遇山區下雨應選擇高繞路線，避免行走溪床而因溪水暴漲受困，更不可在無急流救生裝備下強勢渡溪，應先尋找安全處所、做好保暖並撥電話求救，在原地等待救援才能保障生命安全。