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工程人員搶搶修路燈 吊臂故障反而受困 警協助架梯脫困
基隆市政府工務處人員搭乘工程車吊臂檢修路燈時，因機械油壓系統故障，人員受困在半空中，且有漏油汙染路面。警方協助架梯讓人員脫困，並由環保局派員協助染潔路面。
基隆市警三分局今天表示，市警局110勤務指揮中心7日下午3點多接獲報案，指崇孝街42巷內有人受困工程車上，需要協助。
警三分局七堵派出所警員郭冠仁、吳祥瑜到達現場後，發現是市府人員操作工程車吊臂，運送工程人員上升以利檢修路燈時，工程車吊臂油壓系統突然故障，吊壁無法操控升降，結果工作人員受困在吊桶內，難以脫身。
警員確認上方工作人員並未受傷，和其他工程人員架設梯子，讓吊桶內的工作人員爬梯回地面。警方並通知環保局派清潔隊員到場處理漏油。
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