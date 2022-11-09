工程人員搶搶修路燈 吊臂故障反而受困 警協助架梯脫困

基隆市政府工務處人員搭乘工程車吊臂檢修路燈時，因機械油壓系統故障，人員受困在半空中，且有漏油汙染路面。警方協助架梯讓人員脫困，並由環保局派員協助染潔路面。

基隆市警三分局今天表示，市警局110勤務指揮中心7日下午3點多接獲報案，指崇孝街42巷內有人受困工程車上，需要協助。

警三分局七堵派出所警員郭冠仁、吳祥瑜到達現場後，發現是市府人員操作工程車吊臂，運送工程人員上升以利檢修路燈時，工程車吊臂油壓系統突然故障，吊壁無法操控升降，結果工作人員受困在吊桶內，難以脫身。