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桃園62歲男騎車接9歲女兒放學 遭後方超車碰倒雙雙不治

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區中正路今下午發生悲慘車禍，62歲陳姓男子騎車接9歲女兒放學，疑遭後方欲超車的轎車碰撞，失控倒地，女童當場死亡，陳經送醫搶救也不治，警方初步排除酒駕，將肇事男駕駛帶回偵辦，案發經過正在釐清。

警方調查，陳男今中午接就讀國小女兒放學後，兩人騎機車沿桃園區中正路中間車道往市區方向直行，這時後方68歲男子駕休旅車想超車，雙方在中正、慈文路口前疑發生碰撞，陳男父女失控倒地，機車撞上中央分隔島，女童當場死亡。

警方獲報立即到場蒐證管制，同時由119將陳男送醫急救，但他最終仍宣告不治；休旅車駕駛經酒測值為0，由於現場沒有監視畫面，後續肇事原因警方正在調查釐清中，兩人死因報請桃園地檢署相驗釐清。

桃園區中正慈文路口前今下午發生嚴重車禍，一對父女騎機車失控倒地，雙雙不治，地上大片血跡、物品散落，怵目驚心。記者楊湛華／翻攝
桃園區中正慈文路口前今下午發生嚴重車禍，一對父女騎機車失控倒地，雙雙不治，地上大片血跡、物品散落，怵目驚心。記者楊湛華／翻攝
桃園區一名68歲男子今下午要超車時撞上前方騎機車父女，對方雙雙喪生，警方正在釐清肇事原因。記者楊湛華／翻攝
桃園區一名68歲男子今下午要超車時撞上前方騎機車父女，對方雙雙喪生，警方正在釐清肇事原因。記者楊湛華／翻攝

桃園 休旅車

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