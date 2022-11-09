桃園62歲男騎車接9歲女兒放學 遭後方超車碰倒雙雙不治

桃園市桃園區中正路今下午發生悲慘車禍，62歲陳姓男子騎車接9歲女兒放學，疑遭後方欲超車的轎車碰撞，失控倒地，女童當場死亡，陳經送醫搶救也不治，警方初步排除酒駕，將肇事男駕駛帶回偵辦，案發經過正在釐清。

警方調查，陳男今中午接就讀國小女兒放學後，兩人騎機車沿桃園區中正路中間車道往市區方向直行，這時後方68歲男子駕休旅車想超車，雙方在中正、慈文路口前疑發生碰撞，陳男父女失控倒地，機車撞上中央分隔島，女童當場死亡。