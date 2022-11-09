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家禽市場員工發現機車失竊 竊賊被逮辯以為是友人的

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名鄭姓女子，在萬華區的家禽市場工作，下班回家時，卻發現停放在市場附近的機車不翼而飛而報警；萬華警方獲報，2小時後逮到竊賊劉姓男子，劉辯稱以為是友人機車，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，在家禽市場工作的鄭女（54歲）上月27日下午1點多時，要下班回家途中，卻遍尋不著停放在市場外停車場的機車，心急的鄭女只好到到萬華警分局華江派出所報案，請求警方協助。

華江所員警獲報，趕赴現場查看，沒找到鄭女的機車，員警只好先安撫鄭的緊張情緒，同時調閱周遭監視器，研判可能是因為機車電門老舊鬆脫，才遭人騎車。

於是員警鎖定犯嫌特徵與遭竊車輛，皇天不負苦心人，2小時就在萬華區東園街上將同是家禽市場員工的劉男逮捕，並尋獲失竊機車。

劉男辯稱，向友人借機車，因友人說鑰匙在機車上，誤以為鄭女的機車是友人所有，才誤將機車騎走。警詢後依竊盜罪嫌送辦。

鄭女機車被騎走，萬華警方尋回。記者邱奕能／翻攝
鄭女機車被騎走，萬華警方尋回。記者邱奕能／翻攝

竊盜 監視器

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