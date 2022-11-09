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弟弟球棒砸車、哥哥開車撞人 兄弟當街衝突雙雙送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一對親兄弟前天晚上當街爭吵，弟弟持球棒砸車，哥哥憤而駕駛汽車欲衝撞弟弟，警方接獲民眾報案後到場，隔開雙方，分別管束2人後依法送辦。

警方調查，25歲及27歲陳姓親兄弟因經營家族事業事宜發生爭執，11月7日晚上10時許在大同區重慶北路上當街口角，雙方一言不合之下，弟弟持球棒砸哥哥的汽車，哥哥也駕車試圖衝撞弟弟。

2人爭執驚動周邊住戶，民眾報案後員警據報趕往現場，2人仍在爭吵，員警隔開2人後分別帶返警所保護管束，2人冷靜後雖確定未受傷、互不提告，但當街衝突，警詢後仍依社會秩序維護法裁罰2人，另依妨害秩序罪嫌將2人送辦。

警方呼籲，民眾糾紛切勿意氣用事，勿以暴力手段解決問題，若有不法，警方定將究辦。

員警抵達現場隔開兄弟2人。記者李隆揆／翻攝
員警抵達現場隔開兄弟2人。記者李隆揆／翻攝

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