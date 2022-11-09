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影／身上搜出籤詩「犯官事」 車手假冒檢察官取款遭逮
呂姓男子日前擔任詐騙集團車手，假冒檢察官出面取款，遭警方當場逮捕，身上起獲假冒檢警的偽造公文等證物，警詢後詐欺及行使偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市58歲黃男今年11月2日中午接獲自稱檢察官電話，稱黃男的個人資料外洩，還涉及一個竊盜集團案件，要求提供資金證明，以示清白，自稱檢察官的詐騙集團成員，還說會派專員到府接收現金，要他耐心等候，黃男聞言嚇出一身冷汗，憂心會有牢獄之災，立即按照對方指示到郵局領光個人積蓄共120萬元。
還好黃男家人得知後有意識到疑似詐騙協助報案，土城警分局廣福派出所巡佐陳奕丞、員警張育銓二人當天下午2時許執行巡邏勤務時，發現呂姓男子（20歲）身穿黑色連帽外套，且神情緊張、形跡可疑，且在銀行附近徘徊，員警覺得呂男形跡可疑，不動聲色在周圍加強巡視，不久便接獲分局勤務指揮中心以無線電通報有民眾報案指稱，疑似有詐騙集團要上門接收監管資金款項，機警啟動口袋戰術包抄，當場逮捕呂男。
據了解，警方查出呂男出門皆以高鐵、計程車代步，不僅在其身上起獲假冒檢警的偽造公文等證物，且搜出一張北市某間宮廟的籤詩，原來呂男犯案前居然先到台北市宮廟求取籤詩，籤詩內容也提到應多求神行善事作公益造福、問求財，辛勤工作，才有財利可得，但解籤中有也提到「作事成無益犯官事」，呂男以投機取巧方式，企圖從別人身上詐欺財物得利，難怪天理也不容，被警方逮個正著。警詢後詐欺及行使偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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