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國三高雄田寮段小貨車不明原因起火 車載40箱雨傘燬了

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

國道3號南向370.8公里高雄田寮路段，今天上午驚傳火燒車事故，一輛載著40箱雨傘的小貨車，行經該處時，後車斗不明原因起火，駕駛見狀停靠路肩向警消求援，所幸，火勢於半小時左右撲滅無人受困傷亡，並於事發後一小時內排除事故，詳細事故原因仍待釐清。

經查，25歲陳姓男子今天駕駛一輛小貨車，後方載著40箱雨傘，今天上午9時40分許，經國道3號南向370.8公里田寮路段時，不明原因起火，陳男見狀立刻停靠路肩，隨後向國道公路警察求助，後由交控中心轉報工務段派遣消防車前來滅火。

火勢於10時10分撲滅，並於10時43分，由聯繫拖吊車，將車拖離現場，排除事故並恢復通行，詳細事故原因，仍待警方釐清。

國道3號南向370.8公里高雄田寮路段，今天上午驚傳火燒車事故。記者陳弘逸／翻攝
國道3號南向370.8公里高雄田寮路段，今天上午驚傳火燒車事故。記者陳弘逸／翻攝
國道3號南向370.8公里高雄田寮路段，今天上午驚傳火燒車事故。記者陳弘逸／翻攝
國道3號南向370.8公里高雄田寮路段，今天上午驚傳火燒車事故。記者陳弘逸／翻攝

國道 警察 火燒車

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