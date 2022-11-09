周刊影射蘆洲火警爆發「都更犯罪」 消防局打臉澄清已排除縱火

某周刊今天以新北市蘆洲區近期連續發生違章工廠火警，影射疑有都更蟑螂、不肖地主、黑道勢力覬覦開發利益教唆縱火，甚至暗諷使市長侯友宜的「銀河灣計畫」蒙塵、爆發「都更犯罪」。

對此，消防局澄清這幾場火警經鑑識調查已排除縱火；地方人士則說，銀河灣是蘆洲北側農業區的市地重劃案，並非都市更新案，比喻不恰當。

周刊報導內容指稱捷運蘆洲站後方，過去2個月連續發生5起違章工廠大火，由於位處銀河灣計畫範圍內，存在龐大「都更利益」因此「警消懷疑可能被縱火」；另外又舉當地古宅秀才厝遭縱火、培蘭居遭拆除，事後均新建大樓為例，影射違章工廠火警是為了「加速都更」的犯罪手法。

新北市消防局則指出，周刊列舉5個日期，實際上發生4場火警，其中1件是老舊公寓，也不是鐵皮工廠。包括公寓民宅與其餘3件違章工廠火警，火災鑑識中心技正王惠慧說，事後派員到現場勘察、清理復原、證物鑑驗並查訪相關事證，研判都是電氣因素引起，均已排除縱火引燃的可能性。

另有地方人士指稱，秀才厝、培蘭居的案例，是位於舊都市計畫範圍土地，地目符合規定才能拆除新建大樓，仁愛街、三民路的違章鐵皮工廠都蓋在農業區土地，即使縱火燒毀拆除也不能蓋房子。