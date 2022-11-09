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山路不走改走溪床 3人受困萬大南溪求援累壞消防
一支4人登山隊到南投仁愛攀登能高安東軍縱走，原定昨從奧萬大下山，其中3人沒走正常山路，選擇從萬大南溪下山，遭湍急溪流困住，昨晚對外求救，警消馳援，但夜間難搜救撤回，今上午再派員，近午已接觸受困者，3人安全無虞。
據了解，該支4人登山隊要攀登能高安東軍縱走，從仁愛屯原登山口入山後，預計昨天從奧萬大下山，但下山時，4人卻分成2種路線，其中3人不知何故竟是走萬大南溪水路要到奧萬大，僅1人循循正常的山徑路線下山。
而因南投山區受到先前颱風外圍環流帶來充足雨量，加上近期仍有零星降雨，山上溪流未退，甚至仍相當湍急，循萬大南溪下山的3人因此遭遇湍流，且因無法涉溪受困，緊急聯繫已下山的隊友代為報案求援。
南投縣消防局指出，昨晚6時許獲報有登山客循萬大南溪下山受困，根據其通報狀況，研判受困地點約距奧萬大約2、3公里，因此通報警方，並調派仁愛消防分隊人員組成搜救隊上山馳援，但因夜間視線不良，且溪水湍急，難以挺進撤回。
而為盡快接觸到受困者，消防局今天上午再調派仁愛、中心碑會同警方、林務局等共5人再次上山進行救援，搜救人員表示，中午前後就已接觸到3名受困者，經協助渡溪，目前已在下山途中，人員均安。
南投縣消防局表示，近來接連發生多起登山、溯溪事故救援，累壞消防人員，再次呼籲，山區氣候多變，登山前務必評估天氣、自身身體狀況等，做好充分行前準備再上山，以免發生危險，也建議民眾上下山請循正規路線行走，以策安全。
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