彰警緝獲34億洗錢水房 洗錢幣圈遊戲城有知名藝人代言

彰化縣員林分局會同刑事警察局從一件控制人頭帳戶被害人案件再深入擴大追查，發現此詐騙集團李姓主嫌等7人涉嫌在台中市設洗錢水房，將詐騙所得透過「包你發」、「聚寶」遊戲城匯兌成遊戲幣將錢洗出，三年多來已詐騙34億多元，犯嫌獲利逾億元，平常以百萬名車代步，警方將李嫌等7人移送台中地方檢察署擴大偵辦。

員林分局分局長楊志傑公布破獲高達34億元洗錢機房詐騙案，此案是員林分局8月到高雄一處大樓查獲到詐騙集團控制人頭帳戶案，被詐騙人數高達3 0多人，警方深入追查，再查獲犯罪集團的詐騙機房。

員林警方11月7日會同刑事警察局偵查第八大隊、台中市警局第三分局在臺中市北屯區一處大樓內查獲李嫌(34歲)等7人經營詐欺、賭博的洗錢水房，警方破門而入時，機房人員還在忙錄操作電腦進行遊戲幣的匯兌，警方在現場當場查扣740萬元現金，及嫌犯平常代步的保時捷、賓士汽車及及相關贓證物。

警方調查發現，李嫌成立一商行並設洗錢機房藏身在台中大樓一樓的夾層樓層，一樓則掛著保健食品店招牌，「掛羊頭賣狗肉」掩人耳目。

員林分局分局長楊志傑說，李嫌指揮旗下6名成員將詐騙來的現金或遊戲幣透過「包你發」、「聚寶」遊戲城將犯罪所得以遊戲幣方式匯兌出去，或變相以兌換現金方式招攬不特定賭客參與賭博，從2019年8月到今年三年多來共匯兌出34億多元，遊戲城從中獲5%到10%的傭金手續費至少1億7千萬元。

遊戲城也以知名藝人代言，在網路上招攬民眾參與遊戲博奕，全案詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪將李嫌等7人移送台中地檢署偵辦。