假國際投信公司名義設App 投資穩賺股票卻是騙人

高雄市刑警大隊查獲網路推播股票標的詐騙案，在詐騙集團洗錢機房，逮捕3名男女，發現詐騙集團利用國際投信「貝萊德」公司名義，設仿真App騙人匯款投資股市，其中1名30多歲的女子因而受騙300多萬元積蓄。

警方表示，詐騙集團常利用臉書、Line等網路管道，推播可介紹穩獲利的股票，要投資人加入他們提供的App交易股票，不料，這類App卻是仿真App，受騙人一旦加入會員，詐騙集團便提供投資人這項假交易App及人頭帳戶，一開始以小額獲利，引誘投資人上當，直到投資人匯入大筆金額，在App上誤以為有大幅獲利，要求出金領回本利，便中斷聯繫。

據了解，1名在服務業上班的女子，5月初就見到詐騙集團的推播訊息，加入對方提供的「貝萊德公司」App，在接受投資標的後，以為屢有獲利，約1個月後，便將300多萬元積蓄匯到對方提供的帳戶，但當她要出金，對方以各種理由搪塞，沒再出金給她，她才知道受騙。