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假國際投信公司名義設App 投資穩賺股票卻是騙人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市刑警大隊查獲網路推播股票標的詐騙案，在詐騙集團洗錢機房，逮捕3名男女，發現詐騙集團利用國際投信「貝萊德」公司名義，設仿真App騙人匯款投資股市，其中1名30多歲的女子因而受騙300多萬元積蓄。

警方表示，詐騙集團常利用臉書、Line等網路管道，推播可介紹穩獲利的股票，要投資人加入他們提供的App交易股票，不料，這類App卻是仿真App，受騙人一旦加入會員，詐騙集團便提供投資人這項假交易App及人頭帳戶，一開始以小額獲利，引誘投資人上當，直到投資人匯入大筆金額，在App上誤以為有大幅獲利，要求出金領回本利，便中斷聯繫。

據了解，1名在服務業上班的女子，5月初就見到詐騙集團的推播訊息，加入對方提供的「貝萊德公司」App，在接受投資標的後，以為屢有獲利，約1個月後，便將300多萬元積蓄匯到對方提供的帳戶，但當她要出金，對方以各種理由搪塞，沒再出金給她，她才知道受騙。

高雄市刑事警察大隊偵五隊組專案小組調查，查出洗錢據點在高雄市小港區，10月25日動員搜索，逮捕鍾姓女子（24歲）和李姓（29歲）、鍾姓2男子（21歲），查扣作案手機，查出他們涉嫌幫詐騙集團洗錢，至少經手上千萬元，並溯源追查全案，但暫無幕後詐團消息，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

詐騙集團利用國際投信公司名義設假投資App，1名女子1個月被騙300多萬元。記者林保光／翻攝
詐騙集團利用國際投信公司名義設假投資App，1名女子1個月被騙300多萬元。記者林保光／翻攝
警方逮捕為詐騙集團洗錢的男女。記者林保光／翻攝
警方逮捕為詐騙集團洗錢的男女。記者林保光／翻攝

詐騙集團 洗錢 詐欺

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