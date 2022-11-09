桃園龜山50公斤麝香豬深夜亂竄 7警「水果計」五花大綁

桃園市龜山區街頭昨深夜冒出一隻身形壯碩的麝香豬，在街上到處亂跑，還差點撞上機車騎士，警方獲報後出動7、8名警力，持木棍，經2小時圍捕對峙，終於與民眾合力以水果誘牠上勾並壓制綑綁，送市府動保處安置，正待飼主領回。

龜山警分局昨天1時許接獲一名女騎士報案，稱社區有豬仔亂竄，差點被撞到，警員陳彥丞、北野真以、張凱晟率先到場四處找尋，果然在幸福11街巷弄發現一隻麝香豬，牠不但到處翻找食物，弄亂環境，還沿路嘶叫影響住戶安寧，又影響交通安全，但深夜無法聯繫市府動物保護處，只好叫支援。

現場7、8名警力徒手或持木棒，沿街追趕小豬，歷經2小時圍捕，終於在民眾提供水果協助引誘下，將牠引至路中央後一湧而上壓制，並找來紅繩綑綁「逮捕」，帶回派出所淋浴間安置，由於遲遲沒有飼主趕到派出所認領，警方今上午通知動保處人員到所，將麝香豬帶回安置。