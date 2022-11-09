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影／不夠錢付265元車資 遭疑搭霸王車 醉男魯小拒付
41歲賴姓男子，上周六（5日）晚上酒醉，與女兒搭乘計程車，準備返回新北市新莊區住處。賴男不夠錢付265元車資，又在現場醉語胡謅、言詞嗆罵，引起運將不滿報警前來，最後由賴男親人到場付清車資，才結束這場「搭霸王車」鬧劇。
經調查，賴姓男子（41歲）上周六（5日）晚上餐敘酒醉，他與女兒一同搭乘計程車，準備返回新北市新莊區新北大到七段住處。孰料，劉姓運將（39歲）載送兩人安全抵達，賴男不夠錢付清265元車資，賴男女兒與劉姓運將商量「留下聯繫方式，可以改天再付嗎？」未果。
運將懷疑他倆想搭霸王車，言語回問「你們是不是沒錢付」這話一出，讓賴男認為運將言語欺負他女兒，暴怒回嗆「甚麼我沒錢，我有錢付！誰說我沒錢？」等話，引起兩人唇戰。
賴男從車內胡謅嗆罵到車外，還數度站不穩醉摔倒地，運將著實受不了，只好拿起手機錄影自保說「我把警察叫來」只見賴男醉摔爬起，持續再嗆「沒有關係，真的」甚至跳針連說了3次「我不爽啦！不爽啦！我不爽啦！弄死你為止」
一旁的女兒試圖拉離賴男勸撫「不要啦，人家又沒怎樣，你在幹嘛？」此時，賴男又醉摔躺地，坐起後再對女兒碎罵、嗆聲運將「你這一趟不用賺了啦」「你晚上死了」「你倒大楣了啦」最後由賴男親人到場付清車資，才結束這場「搭霸王車」鬧劇。劉姓運將氣不過，向警方表示，將擇日到派出所對賴男提告。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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