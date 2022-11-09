快訊

獨／深陷助理費風波身心俱疲 高虹安傳昨送醫住院中

北市公館東南亞戲院賣了？上市建商新美齊公告砸8.8億元買下

怎麼繞不出去？八旬翁駕車繞圓環迷途 警半路攔截送返家

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市80歲林姓老翁晚上從大里住家送貨至彰化即未返家，老翁妻子報案協尋，經警方利用行車紀錄查詢系統確認，老翁開車在豐原區圓環路一帶出沒，由於豐原圓環路為環狀，老翁不斷繞圈，無法開回大里駐所。豐原警方協助攔查，順利助老翁與妻子返家。

上周六(5日)上午10點多，豐原警分局豐原所警員郭耕毓接獲霧峰警分局國光派出所通報，80歲林姓失蹤老翁駕駛銀色車輛出現在豐原區圓環一帶，郭員以行車紀錄查詢系統，不斷更新林翁最新位置，派遣線上巡邏警力巡佐吳嘉興、員警許哲恩與湯巧庭前往尋找。

員警分析，由於圓環東西南北路為環狀線，老翁開車不斷在圓環內繞圈，最新位置停在豐原區圓環北路往三豐路方向，警方在圓環東路與文化街口等候攔查老翁車輛。

起初老翁慌張誤以為自己因交通違規遭員警攔查，經員警安撫告知，林翁才知道是妻子擔心他連夜未歸，通報警方協尋。

員警尋獲老翁後，隨即聯繫老翁妻子告知其老翁平安無事的消息，老翁妻子這時心中罣礙才放下，警方也提供熱騰騰的漢堡、豆漿與茶水給林翁果腹、壓壓驚。

豐原派出所副所長曹志瑋提醒，家中若有身心障礙人士或易失蹤的家人，應當多加用心與愛心照料，並可製作緊急聯絡資料卡配掛載在身上，或於衣服繡上姓名及電話，以利民眾或警方儘速幫其找到回家的路。

台中市80歲林姓老翁送貨未返家，妻子報案協尋，警方發現老翁開車在豐原區圓環路一帶出沒，由於豐原圓環路為環狀，老翁不斷繞圈。豐原警方協助攔查，順利助老翁與妻子返家。圖／讀者提供
台中市80歲林姓老翁送貨未返家，妻子報案協尋，警方發現老翁開車在豐原區圓環路一帶出沒，由於豐原圓環路為環狀，老翁不斷繞圈。豐原警方協助攔查，順利助老翁與妻子返家。圖／讀者提供
台中市80歲林姓老翁送貨未返家，妻子報案協尋，警方發現老翁開車在豐原區圓環路一帶出沒，由於豐原圓環路為環狀，老翁不斷繞圈。豐原警方協助攔查，順利助老翁與妻子返家。圖／讀者提供
台中市80歲林姓老翁送貨未返家，妻子報案協尋，警方發現老翁開車在豐原區圓環路一帶出沒，由於豐原圓環路為環狀，老翁不斷繞圈。豐原警方協助攔查，順利助老翁與妻子返家。圖／讀者提供

失蹤

延伸閱讀

他開「這款車」一天內遭警察攔查3次 崩潰問：我錯了嗎？

老翁代步車電量耗盡困車流 南警勇扛百公斤車輛助返家

「討厭民進黨」看板掛圓環 綠營抗議 雲林選委會不受理

台南仁德成功里圓環「一定成功許願台」落成將成新景點

相關新聞

「半夜醒來有鬼臉睡在旁邊」台中男打110謊報遭綁 法院因這理由不罰

台中謝姓男子深夜打110報案稱遭綁票，警方趕赴他租屋處發現人明明平安無事，謝竟稱「睡到一半被踹一腳醒來，有個鬼臉睡在他旁...

影／宜蘭壯圍鄉海邊漁船擱淺 出動宜安六號救難船拖帶

宜蘭縣壯圍鄉公館海邊昨晚傳出一艘漁船擱淺意外，該艘漁船疑似靠海岸太近，加上風雨侵襲而卡在淺灘上；船長報案後，船上兩人由海...

影／球棒狂砸玻璃就是不破！龜山男疑債務糾紛攜子砸店 漏氣落跑反挨告

桃園市龜山區一家棋牌社疑積欠員工薪水，一名前員工昨晚帶兒子在營業時間持球棒到店門外，猛砸落地窗數下後倉皇離去，並未有玻璃...

影／不夠錢付265元車資 遭疑搭霸王車 醉男魯小拒付

41歲賴姓男子，上周六（5日）晚上酒醉，與女兒搭乘計程車，準備返回新北市新莊區住處。賴男不夠錢付265元車資，又在現場醉...

警尋人高手幫助失散40多年姊妹重逢 完成父母遺願

76歲顏姓女子40多年前疑因精神情緒障礙，自彰化縣家中走失後被安置在新北市安養機構。歸仁警分局巡佐吳孟宇逐一比對上百筆全...

影／超霸氣！車手取款座駕竟是這台 新車要價逾300萬

屏東警方破獲一起詐騙案，當場逮捕18歲車手，並保住80歲婦人45萬元現金，落網車手開著BMW GT535i名車前來取款，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。