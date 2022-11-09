怎麼繞不出去？八旬翁駕車繞圓環迷途 警半路攔截送返家
台中市80歲林姓老翁晚上從大里住家送貨至彰化即未返家，老翁妻子報案協尋，經警方利用行車紀錄查詢系統確認，老翁開車在豐原區圓環路一帶出沒，由於豐原圓環路為環狀，老翁不斷繞圈，無法開回大里駐所。豐原警方協助攔查，順利助老翁與妻子返家。
上周六(5日)上午10點多，豐原警分局豐原所警員郭耕毓接獲霧峰警分局國光派出所通報，80歲林姓失蹤老翁駕駛銀色車輛出現在豐原區圓環一帶，郭員以行車紀錄查詢系統，不斷更新林翁最新位置，派遣線上巡邏警力巡佐吳嘉興、員警許哲恩與湯巧庭前往尋找。
員警分析，由於圓環東西南北路為環狀線，老翁開車不斷在圓環內繞圈，最新位置停在豐原區圓環北路往三豐路方向，警方在圓環東路與文化街口等候攔查老翁車輛。
起初老翁慌張誤以為自己因交通違規遭員警攔查，經員警安撫告知，林翁才知道是妻子擔心他連夜未歸，通報警方協尋。
員警尋獲老翁後，隨即聯繫老翁妻子告知其老翁平安無事的消息，老翁妻子這時心中罣礙才放下，警方也提供熱騰騰的漢堡、豆漿與茶水給林翁果腹、壓壓驚。
豐原派出所副所長曹志瑋提醒，家中若有身心障礙人士或易失蹤的家人，應當多加用心與愛心照料，並可製作緊急聯絡資料卡配掛載在身上，或於衣服繡上姓名及電話，以利民眾或警方儘速幫其找到回家的路。
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