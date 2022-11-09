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影／球棒狂砸玻璃就是不破！龜山男疑債務糾紛攜子砸店 漏氣落跑反挨告
桃園市龜山區一家棋牌社疑積欠員工薪水，一名前員工昨晚帶兒子在營業時間持球棒到店門外，猛砸落地窗數下後倉皇離去，並未有玻璃破損，店家憤而提告恐嚇；警方獲報後鎖定特定犯嫌，將通知他到案說明。
網路流傳一則影片，片中一名男子昨晚8時30分，持球棒朝龜山區明德路330號揮舞，砸了玻璃落地窗4至5下後，倉皇離開，未有玻璃破損。
據了解，被砸的店家是一家合法棋牌社，店外未掛招牌，日前有一批員工因理念不合，要另立門戶而離職，過程中疑有金錢相關糾紛，前員工昨晚才帶兒子去砸店，出手的疑就是他兒子。
轄區龜山派出所接獲店家報案指出，本案已經依規定受理，經查是店家與前員工因金錢借貸發生糾紛引起，目前已掌握嫌犯身分，將通知他到案說明、釐清案情，全案朝恐嚇罪嫌偵辦中。
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