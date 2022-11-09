快訊

獨／深陷助理費風波身心俱疲 高虹安傳昨送醫住院中

北市公館東南亞戲院賣了？上市建商新美齊公告砸8.8億元買下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／球棒狂砸玻璃就是不破！龜山男疑債務糾紛攜子砸店 漏氣落跑反挨告

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一家棋牌社疑積欠員工薪水，一名前員工昨晚帶兒子在營業時間持球棒到店門外，猛砸落地窗數下後倉皇離去，並未有玻璃破損，店家憤而提告恐嚇；警方獲報後鎖定特定犯嫌，將通知他到案說明。

網路流傳一則影片，片中一名男子昨晚8時30分，持球棒朝龜山區明德路330號揮舞，砸了玻璃落地窗4至5下後，倉皇離開，未有玻璃破損。

據了解，被砸的店家是一家合法棋牌社，店外未掛招牌，日前有一批員工因理念不合，要另立門戶而離職，過程中疑有金錢相關糾紛，前員工昨晚才帶兒子去砸店，出手的疑就是他兒子。

轄區龜山派出所接獲店家報案指出，本案已經依規定受理，經查是店家與前員工因金錢借貸發生糾紛引起，目前已掌握嫌犯身分，將通知他到案說明、釐清案情，全案朝恐嚇罪嫌偵辦中。

龜山區明德路一家棋牌社昨晚被前員工砸店，落地窗並未破損，店家憤而提告恐嚇。記者楊湛華／翻攝
龜山區明德路一家棋牌社昨晚被前員工砸店，落地窗並未破損，店家憤而提告恐嚇。記者楊湛華／翻攝

恐嚇 薪水

延伸閱讀

重光盃少棒／民安暌違5年再參戰 上演「王子復仇」超開心

欠債3萬元路上遇追討 高雄男當街亮球棒壓制債主暴打

影／求職遭詐騙集團囚禁凌虐 淡水警攻堅救出26人

MLB／太空人馬多納度被抓到用違規球棒 竟是來自普荷斯

相關新聞

「半夜醒來有鬼臉睡在旁邊」台中男打110謊報遭綁 法院因這理由不罰

台中謝姓男子深夜打110報案稱遭綁票，警方趕赴他租屋處發現人明明平安無事，謝竟稱「睡到一半被踹一腳醒來，有個鬼臉睡在他旁...

影／宜蘭壯圍鄉海邊漁船擱淺 出動宜安六號救難船拖帶

宜蘭縣壯圍鄉公館海邊昨晚傳出一艘漁船擱淺意外，該艘漁船疑似靠海岸太近，加上風雨侵襲而卡在淺灘上；船長報案後，船上兩人由海...

影／球棒狂砸玻璃就是不破！龜山男疑債務糾紛攜子砸店 漏氣落跑反挨告

桃園市龜山區一家棋牌社疑積欠員工薪水，一名前員工昨晚帶兒子在營業時間持球棒到店門外，猛砸落地窗數下後倉皇離去，並未有玻璃...

影／不夠錢付265元車資 遭疑搭霸王車 醉男魯小拒付

41歲賴姓男子，上周六（5日）晚上酒醉，與女兒搭乘計程車，準備返回新北市新莊區住處。賴男不夠錢付265元車資，又在現場醉...

警尋人高手幫助失散40多年姊妹重逢 完成父母遺願

76歲顏姓女子40多年前疑因精神情緒障礙，自彰化縣家中走失後被安置在新北市安養機構。歸仁警分局巡佐吳孟宇逐一比對上百筆全...

影／超霸氣！車手取款座駕竟是這台 新車要價逾300萬

屏東警方破獲一起詐騙案，當場逮捕18歲車手，並保住80歲婦人45萬元現金，落網車手開著BMW GT535i名車前來取款，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。