中壢女騎士左轉未注意直行車輛 擦撞轎車後倒地
今凌晨12時許，18歲的趙姓女機車騎士行經桃園中壢環中東路欲左轉往平鎮方向行駛，與沿環中東路直行往內壢方向的53歲廖姓轎車駕駛發生擦撞，趙女被撞倒在地，造成身體多處擦挫傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事責任有待調閱相關資料進一步釐清。
趙女騎乘機車行經桃園中壢環中東路欲左轉往平鎮方向行駛，到路口時一位注意車輛僅停頓一下，就立刻左轉，恰逢沿環中東路直行往內壢區方向直行的廖男碰撞，趙女被撞整個人摔落在第，機車車殼凹毀，碎片散落一地。
廖男轎車左前方也毀損，所幸趙女僅手腳多處擦挫傷，警方到場實施酒測，雙方酒測值皆為0，後續詳細肇事責任有待調閱相關資料進一步釐清；警方也呼籲駕駛人行經路口時應減速慢行並注意車前狀況，轉彎車應禮讓直行車輛先行，勿搶快以維自身及其他用路人安全。
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