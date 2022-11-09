中壢女騎士左轉未注意直行車輛 擦撞轎車後倒地

今凌晨12時許，18歲的趙姓女機車騎士行經桃園中壢環中東路欲左轉往平鎮方向行駛，與沿環中東路直行往內壢方向的53歲廖姓轎車駕駛發生擦撞，趙女被撞倒在地，造成身體多處擦挫傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事責任有待調閱相關資料進一步釐清。

趙女騎乘機車行經桃園中壢環中東路欲左轉往平鎮方向行駛，到路口時一位注意車輛僅停頓一下，就立刻左轉，恰逢沿環中東路直行往內壢區方向直行的廖男碰撞，趙女被撞整個人摔落在第，機車車殼凹毀，碎片散落一地。