「半夜醒來有鬼臉睡在旁邊」台中男打110謊報遭綁 法院因這理由不罰

台中謝姓男子深夜打110報案稱遭綁票，警方趕赴他租屋處發現人明明平安無事，謝竟稱「睡到一半被踹一腳醒來，有個鬼臉睡在他旁邊」才認為遭綁票，警方依社會秩序維護法謊報災害移送；法院認為，謝謊報行為固然不當，但該情形並非法律定義的「災害」，裁定他不罰，可抗告。

太平分局移送指出，謝男今年8月12日深夜11點多撥打110，報案稱自己在租屋處內遭人入侵還被綁票，員警趕赴現場卻沒有發現，認為他有謊報災害，依社會秩序維護法第85條第3款移送交由台中地院裁罰。

台中地院指出，社會秩序維護法第85條第3款僅就「謊報災害」有處罰規定，而法律體系就「災害」定義，依據災害防救法第2條第1項中名詞定義，是指如風災、水災、震災、爆炸、空難、海難、路上交通事故、森林火災，或毒物、輻射、懸浮微粒等，可能對人類生存環境造成破壞性的禍害。

法院查，謝男當時打110報案稱自己遭7、8人綁票，對方不知是拿刀還是鋸子，綁票的人都在外面等語，警方到場發現他人平安，詢問謝為何要亂報案？

謝則回，他睡到一半被人踹一腳醒來，發現身邊很多影子，但看不清楚也不是人，還說「有一個鬼臉睡他旁邊」，認為這個鬼臉是屋主安排來的，所以才會報案稱自己遭綁票。