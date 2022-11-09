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警尋人高手幫助失散40多年姊妹重逢 完成父母遺願
76歲顏姓女子40多年前疑因精神情緒障礙，自彰化縣家中走失後被安置在新北市安養機構。歸仁警分局巡佐吳孟宇逐一比對上百筆全國失蹤人口通報，終於找到關聯，並通知顏女的妹妹，本月7日在安養機構姐妹相認，熱心協助完成顏女父母遺願。
據了解，台灣歷年受理失蹤人口案件9萬多人，迄今仍有1萬多人尚未尋獲，失蹤人口協尋案件為警察機關為民服務的項目之一。考量家屬常因內心牽掛造成身心俱疲，總有些警察默默地在勤務間、勤餘裡，爬梳資料、實地探訪，讓那些已早被放棄尋找的人，重獲返家的機會。
歸仁警分局巡佐吳孟宇多年來憑著一股執著，過去曾尋獲失蹤52年以上婦人，並被警政署評選爲全國級尋人高手。
吳孟宇在新北市新店區安置機構發現身分不明顏姓女子，她曾居住於彰化縣，自40多年前走失後，被安置於新北市新店區安置機構。吳逐一比對上百筆全國失蹤人口通報，終於找到關聯，並通知家屬相認。
據了解，顏女40多年來都待在機構生活，從年輕到老，現已76歲；她父母過世前曾特別交代兒女要找回走失的手足。吳找到顏女家人，並聯絡顏女胞妹前來相認，顏女滿心期待，並詢問了機構人員，和妹妹相見時要穿什麼樣的衣服；離別時，顏女向胞妹揮手再見，手足之情血濃於水，不捨之情溢於言表。
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