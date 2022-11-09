快訊

獨／深陷助理費風波身心俱疲 高虹安傳昨送醫住院中

北市公館東南亞戲院賣了？上市建商新美齊公告砸8.8億元買下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警尋人高手幫助失散40多年姊妹重逢 完成父母遺願

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

76歲顏姓女子40多年前疑因精神情緒障礙，自彰化縣家中走失後被安置在新北市安養機構。歸仁警分局巡佐吳孟宇逐一比對上百筆全國失蹤人口通報，終於找到關聯，並通知顏女的妹妹，本月7日在安養機構姐妹相認，熱心協助完成顏女父母遺願。

據了解，台灣歷年受理失蹤人口案件9萬多人，迄今仍有1萬多人尚未尋獲，失蹤人口協尋案件為警察機關為民服務的項目之一。考量家屬常因內心牽掛造成身心俱疲，總有些警察默默地在勤務間、勤餘裡，爬梳資料、實地探訪，讓那些已早被放棄尋找的人，重獲返家的機會。

歸仁警分局巡佐吳孟宇多年來憑著一股執著，過去曾尋獲失蹤52年以上婦人，並被警政署評選爲全國級尋人高手。

吳孟宇在新北市新店區安置機構發現身分不明顏姓女子，她曾居住於彰化縣，自40多年前走失後，被安置於新北市新店區安置機構。吳逐一比對上百筆全國失蹤人口通報，終於找到關聯，並通知家屬相認。

據了解，顏女40多年來都待在機構生活，從年輕到老，現已76歲；她父母過世前曾特別交代兒女要找回走失的手足。吳找到顏女家人，並聯絡顏女胞妹前來相認，顏女滿心期待，並詢問了機構人員，和妹妹相見時要穿什麼樣的衣服；離別時，顏女向胞妹揮手再見，手足之情血濃於水，不捨之情溢於言表。

歸仁警分局巡佐吳孟宇（中），協助73歲顏女（左）和妹妹相認。記者黃宣翰／翻攝
歸仁警分局巡佐吳孟宇（中），協助73歲顏女（左）和妹妹相認。記者黃宣翰／翻攝
73歲顏女離家40多年（中），本月7日和妹妺（右）在新北市新店區安養機構相認。記者黃宣翰／翻攝
73歲顏女離家40多年（中），本月7日和妹妺（右）在新北市新店區安養機構相認。記者黃宣翰／翻攝

失蹤

延伸閱讀

父見小一孩首次段考不及格崩潰問「怎麼教？」 網勸補強1能力

長榮女大生命案父母提國賠 雙方存歧見擇日續行調解

蒙古國男孩患「亞伯氏症」 來台治療翻轉人生

讓離婚父母看見孩子的需求 去年家事調解成立率超過65%

相關新聞

「半夜醒來有鬼臉睡在旁邊」台中男打110謊報遭綁 法院因這理由不罰

台中謝姓男子深夜打110報案稱遭綁票，警方趕赴他租屋處發現人明明平安無事，謝竟稱「睡到一半被踹一腳醒來，有個鬼臉睡在他旁...

影／宜蘭壯圍鄉海邊漁船擱淺 出動宜安六號救難船拖帶

宜蘭縣壯圍鄉公館海邊昨晚傳出一艘漁船擱淺意外，該艘漁船疑似靠海岸太近，加上風雨侵襲而卡在淺灘上；船長報案後，船上兩人由海...

影／球棒狂砸玻璃就是不破！龜山男疑債務糾紛攜子砸店 漏氣落跑反挨告

桃園市龜山區一家棋牌社疑積欠員工薪水，一名前員工昨晚帶兒子在營業時間持球棒到店門外，猛砸落地窗數下後倉皇離去，並未有玻璃...

影／不夠錢付265元車資 遭疑搭霸王車 醉男魯小拒付

41歲賴姓男子，上周六（5日）晚上酒醉，與女兒搭乘計程車，準備返回新北市新莊區住處。賴男不夠錢付265元車資，又在現場醉...

警尋人高手幫助失散40多年姊妹重逢 完成父母遺願

76歲顏姓女子40多年前疑因精神情緒障礙，自彰化縣家中走失後被安置在新北市安養機構。歸仁警分局巡佐吳孟宇逐一比對上百筆全...

影／超霸氣！車手取款座駕竟是這台 新車要價逾300萬

屏東警方破獲一起詐騙案，當場逮捕18歲車手，並保住80歲婦人45萬元現金，落網車手開著BMW GT535i名車前來取款，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。