桃園山老鼠偷盜紅檜扁柏肖楠 警逮1嫌保住20萬珍貴林木

桃園市大溪警方發現復興山區山老鼠盜伐林木猖獗布線，江姓男子前晚趁夜上山至復興區台七偷盜大雨沖刷溪邊的珍貴的台灣肖楠、扁柏及紅檜載運線12公里處攔截，當場人贓俱獲，總計這批珍貴林木453公斤、價值約20萬元，警方依違反森林法、竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪分局表示，警方維護國有珍貴林木執行專案布線、監控，嚴防山老鼠盜伐林木，10月18日颱風期間，查獲2名犯嫌趁大雨夜色掩護，偷取大批沖入石門水庫集水區的珍貴林木，再以船隻拖行上岸載運牟利，警方據報在復興區奎輝碼頭查獲該批獲國有珍貴林木420多公斤移送法辦。