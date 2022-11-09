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影／超霸氣！車手取款座駕竟是這台 新車要價逾300萬
屏東警方破獲一起詐騙案，當場逮捕18歲車手，並保住80歲婦人45萬元現金，落網車手開著BMW GT535i名車前來取款，新車要價逾300萬元，令人咋舌。警方表示，全案依涉嫌詐欺罪移送屏東地檢署偵辦，並進一步追查幕後集團。
警方表示，民和派出所日前接獲報案，報案人稱母親接到一名男子電話，自稱地檢署檢察官，指其涉及違法案件，要求交付現金以證清白，老母親信以為真，到銀行開戶準備存入15萬元，行員發現婦人神色慌張，似不尋常，通知家人才發現。
警員獲報趕往，婦人口風很緊，堅稱要保密，不能透漏給檢察官以外的人知道，員警苦勸兩個小時阻止其開戶。詎料詐騙集團仍不鬆手，見老婦可欺，竟要她領45萬元現金，以牛皮紙袋包裝，在家等候冒牌檢察官取款。
警方獲報成立打詐專案小組偵辦，在老婦住家附近埋伏，果然見到一名18歲顧姓男子前來取款。他開著新車要價逾300萬元的BMW GT535i名車前來，當場被埋伏員警壓制逮捕，訊後依涉嫌詐欺罪移送檢方偵辦。
屏東警分局長黃國源呼籲民眾多關心提醒家中長輩，假檢警詐騙最愛找高齡長輩下手，檢察官、警察及法院不會要求保管金錢或匯款、轉帳、監管帳戶，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。
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