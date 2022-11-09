影／「勤務中心」控老翁涉毒？190萬差點跑進歹徒荷包

台中市六旬易姓老翁在7日接獲詐團電話，以他涉毒品案遭調查，要求加入一個名為「勤務中心」的網友帳號，對方告知易要匯款75萬元到指定帳戶，協助釐清案情，易前往銀行匯款時，即被行員察覺報警，守住帳戶內190萬積蓄。

台中市西屯區易姓老翁（69歲）在7日接獲詐騙集團電話，告知他涉嫌毒品案遭調查，為取信易翁，詐團更轉接165專線，並以警察局「勤務中心」名義，與他加LINE好友，告知需匯款保證金自證清白，易翁驚恐萬分，急忙前往星展銀行中港分行，欲匯款75萬元給對方，行員察覺異狀後報警。

第六警分局何安所警員吳柏毅、董禮愷到場關懷，易翁如實告知相關過程，還說「勤務中心」有提到，匯款之後，會跟檢察官說明，證明他的清白，所以才急著到銀行匯款。

警方向易翁說明，警方不會要求民眾給錢，也分享相關詐騙案例、新聞給易翁閱讀，易翁才鬆了一口氣，感謝警員、行員及時阻止，才能讓他免於被騙，順利保住帳戶190萬元。