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老翁代步車電量耗盡困車流 南警勇扛百公斤車輛助返家

聯合報／ 老翁代步車電量耗盡困車流 南警勇扛百公斤車輛助返家

87歲陳姓老翁昨天傍晚因電動代步車電池電量耗盡，坐困在台南市中西區永福路口不知如何是好，2名巡邏警員發現先由女警將老翁載返派出所聯繫家屬；男警員黃威遠則見電動代步車沒電，挽起衣袖，花了10多分鐘，將重逾一百公斤電動代步車扛拖約1千公尺回到派出所。

陳姓老翁昨晚6點多，由於騎乘電動代步車電池電量耗盡，並疑因失智忘了回家的路，坐困在永福路、樹林街口不知所措。台南市警二分局南門派出所警員黃毓晴、黃威遠巡邏經過下車關心，先由黃毓晴將老翁載返派出所後聯繫家屬。

黃威遠見電動代步車沒電，挽起衣袖用盡蠻荒之力，獨自將電動代步車扛拖回派出所，到達時他雖一時癱軟於樓梯上，仍喘氣說:「警察哥哥有練過」、「輕而易舉」俏皮話。

據了解，黃威遠平時有做重訓健身，扛著重達百公斤重的電動代步車，行走約1千公尺扛回派出所。雖然筋疲力盡癱在樓梯上大口喘氣，但看到老翁平安跟家人返家，直呼再辛苦都值得。老翁的家屬對於員警的熱心協助表達感謝，對黃能扛拖百公斤的電動代步車好體力佩服不已。

台南市警二分局南門派出所警員黃威遠，獨自將陳姓老翁重逾一百公斤電動代步車扛回派出所。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所警員黃威遠，獨自將陳姓老翁重逾一百公斤電動代步車扛回派出所。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所警員黃威遠（左）、黃毓晴（右）、熱心協助八旬陳姓老翁返家，黃威遠還獨自將老翁電動代步車輛扛回派出所。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所警員黃威遠（左）、黃毓晴（右）、熱心協助八旬陳姓老翁返家，黃威遠還獨自將老翁電動代步車輛扛回派出所。記者黃宣翰／翻攝

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