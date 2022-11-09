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詐騙集團食髓知味 恐嚇交付資金 警及時阻詐440萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

48歲郭姓女子從臉書看可以協助操作股票獲利豐厚的廣告，在與對方聯繫後，自稱投資顧問黃姓女助理要求郭將資金匯款至指定帳戶，1個多月來會協助理財投資，郭女不疑有他，陸續匯款約390萬元後來經友人提醒方才驚覺遭人詐騙，向台南市警一分局莊敬派出所查詢報案，後續才未再匯款440萬元，保住辛苦血汗錢。

郭女說，她誤信黃說詞，從今年9月起至10月初，共分9次匯了390萬元，後來朋友提醒她可能是騙局，她才驚覺有異。

不料，本月8日黃姓女助理竟又利用Line訊息傳送要求郭女再次投資，一開口就是要郭女繳納200萬元的保證金，還要郭女等資金到位後，再給付240萬元賺取價差，若不聽從指示又在訊息中跟郭女提到最好注意家人出入平安。

郭女半信半疑又更加惶恐不安，愈想愈不對，昨天到莊敬派出所詢問，經所內警員廖晏霆了解後，向郭女分析解釋詐騙集團會利用被害者的恐懼心理而聽從指示，為典型詐騙手法，要郭女勿再受騙上當，在員警的諄諄善誘下，郭女始理解並感謝警方的耐心解釋，成功攔阻440萬元。

台南市警一分局長方國璽呼籲，近來詐騙手法多如牛毛，民眾應隨時提高警覺，切不可相信電話或網路上陌生人訊息之指示操作，若發現可疑為詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，並謹記「一聽、二掛、三查證」警語，維護自身及財產安全。

不法集團利用LINE向郭女行騙，還恐嚇如不從要對她家人不利。記者黃宣翰／翻攝
不法集團利用LINE向郭女行騙，還恐嚇如不從要對她家人不利。記者黃宣翰／翻攝
郭姓女子遭到電信投資詐騙，台南市警一分局莊敬派出所警員廖晏霆（右）了解後勸阻，才未再匯款440萬元，保住辛苦血汗錢。記者黃宣翰／翻攝
郭姓女子遭到電信投資詐騙，台南市警一分局莊敬派出所警員廖晏霆（右）了解後勸阻，才未再匯款440萬元，保住辛苦血汗錢。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 理財

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