詐騙集團食髓知味 恐嚇交付資金 警及時阻詐440萬元

48歲郭姓女子從臉書看可以協助操作股票獲利豐厚的廣告，在與對方聯繫後，自稱投資顧問黃姓女助理要求郭將資金匯款至指定帳戶，1個多月來會協助理財投資，郭女不疑有他，陸續匯款約390萬元後來經友人提醒方才驚覺遭人詐騙，向台南市警一分局莊敬派出所查詢報案，後續才未再匯款440萬元，保住辛苦血汗錢。

郭女說，她誤信黃說詞，從今年9月起至10月初，共分9次匯了390萬元，後來朋友提醒她可能是騙局，她才驚覺有異。

不料，本月8日黃姓女助理竟又利用Line訊息傳送要求郭女再次投資，一開口就是要郭女繳納200萬元的保證金，還要郭女等資金到位後，再給付240萬元賺取價差，若不聽從指示又在訊息中跟郭女提到最好注意家人出入平安。

郭女半信半疑又更加惶恐不安，愈想愈不對，昨天到莊敬派出所詢問，經所內警員廖晏霆了解後，向郭女分析解釋詐騙集團會利用被害者的恐懼心理而聽從指示，為典型詐騙手法，要郭女勿再受騙上當，在員警的諄諄善誘下，郭女始理解並感謝警方的耐心解釋，成功攔阻440萬元。